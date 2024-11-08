График за почистване на дъждоприемни шахти от 11 до 15 ноември

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график и другата седмица. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят специализираните екипи:

На 11 ноември (понеделник): бул. „Васил Априлов“ – от пл. „Гарата“ до бул. „Марица-юг“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Васил Левски“

На 12 ноември (вторник): бул. „Руски“, ул. „Иван Вазов“, бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“ източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул.“Източен“ до бул. „Освобождение“, бул. „Цариградско шосе“ от бул. „Освобождение „/северна страна/

На 13 ноември (сряда): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, бул. „Освобождение“ от бул. „Цариградско шосе“ до бул.“Санкт Петербург“ /западно платно/, бул. „Санкт Петербург“ / северно платно/, пътен възел Родопи

На 14 ноември (четвъртък): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, бул. „ Ал. Стамболийски“, ул. „Ст.Стамболов“

На 15 ноември (петък): бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от ул. „Гладстон“ до бул. „Източен“, ул. „Гладстон“, бул. „Източен“ – западно платно, ул. „Македония“ /бетонов мост, ул. „ Д.Талев“, ул. „Даме Груев“