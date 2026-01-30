Мистериозни червени локви стреснаха пловдивчани

Оцветената дъждовна вода в центъра на града вдигна на крак няколко институции

Изхвърлена боя се оказа причината

Червеникаво оцветените локви, които разтревожиха жители на централната част на Пловдив, са причинени от изхвърлена боя, която се е разляла по време на сметосъбирането тази сутрин. Това стана ясно след проверки на институциите.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) са научили за случая от медиите, тъй като по принцип инспекцията контролира индустриални обекти. По информация, получена от техни колеги от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), е установено, че боя е била изхвърлена в контейнер за битови отпадъци.

При вдигането на контейнера от ОП „Чистота“ боята се е разляла и е оцветила дъждовната вода по улиците в района зад Военна болница, което е довело до появата на червените локви.

Институциите уточняват, че не става дума за индустриално замърсяване или опасни химикали, но случаят отново поставя въпроса за неправомерното изхвърляне на строителни и бояджийски отпадъци в битовите контейнери.

В тази връзка ви напомняме историята как една пловдивчанка преплува бюрократичната Марица в заспалия месец август под тепетата, за да си изхвърли боклука по закон

Проверките по случая продължават, като ще се търси и отговорност за нерегламентираното изхвърляне на боя.