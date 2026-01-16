Ловят с камери замърсяващите в „Западен“

Район „Западен“ затяга мерките срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Камери, санкции и активна работа с гражданите са част от подхода, който районната администрация предприема в опит да спре образуването на незаконни сметища, съобщи кметът Тони Стойчева.

По думите ѝ чистотата остава един от най-сериозните проблеми в района, а сигналите за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци пристигат ежедневно. Екипите на отдел „Екология“ са постоянно на терен и работят съвместно с ОП „Чистота“ и Общинския инспекторат за бърза реакция и търсене на отговорност от нарушителите.

Една от първите конкретни мерки е поставянето на камера срещу входа на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – място, което редовно се превръща в сметище за едрогабаритни отпадъци. Целта е да се прекрати порочната практика и да се идентифицират хората, които системно замърсяват района.

Администрацията получава и множество сигнали за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци. От район „Западен“ са категорични, че ще бъдат безкомпромисни и ще съдействат за налагане на санкции.

Паралелно с контролните мерки ще се залага и на информираност – чрез кампании за правилното изхвърляне на отпадъци и настояване за по-добра услуга по сметопочистване. Районният кмет апелира и към активността на гражданите, които могат да подават сигнали за нередности.

Полезна информация

Сигнали за нерегламентирани сметища и нарушители:

signali_zapaden@zapaden.plovdiv.bg

Към сигнала е добре да има снимки, дата, час, адрес и видими регистрационни номера на автомобили, ако има такива.

Заявка за извозване на едрогабаритни отпадъци:

тел. 032 / 675 817

График за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци:

Понеделник – зоната около Зеленчуковия пазар срещу Спортния диспансер

– зоната около Зеленчуковия пазар срещу Спортния диспансер Вторник – Нов Смирненски (от ул. „Царевец“ до кв. „Прослав“)

– Нов Смирненски (от ул. „Царевец“ до кв. „Прослав“) Сряда и четвъртък – кв. „Прослав“

– кв. „Прослав“ Петък – Стар Смирненски (от бул. „Копривщица“ до ул. „Царевец“)

„Чистотата не е проблем само на институциите. Тя е обща отговорност и зависи от всеки един от нас“, коментира райкметът Стойчева.