Ловят с камери замърсяващите в „Западен“

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 13:10ч, петък, 16 януари, 2026
1 186 1 минута

Район „Западен“ затяга мерките срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Камери, санкции и активна работа с гражданите са част от подхода, който районната администрация предприема в опит да спре образуването на незаконни сметища, съобщи кметът Тони Стойчева.

По думите ѝ чистотата остава един от най-сериозните проблеми в района, а сигналите за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци пристигат ежедневно. Екипите на отдел „Екология“ са постоянно на терен и работят съвместно с ОП „Чистота“ и Общинския инспекторат за бърза реакция и търсене на отговорност от нарушителите.

Една от първите конкретни мерки е поставянето на камера срещу входа на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – място, което редовно се превръща в сметище за едрогабаритни отпадъци. Целта е да се прекрати порочната практика и да се идентифицират хората, които системно замърсяват района.

Администрацията получава и множество сигнали за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци. От район „Западен“ са категорични, че ще бъдат безкомпромисни и ще съдействат за налагане на санкции.

Паралелно с контролните мерки ще се залага и на информираност – чрез кампании за правилното изхвърляне на отпадъци и настояване за по-добра услуга по сметопочистване. Районният кмет апелира и към активността на гражданите, които могат да подават сигнали за нередности.

Полезна информация

Сигнали за нерегламентирани сметища и нарушители:
signali_zapaden@zapaden.plovdiv.bg
Към сигнала е добре да има снимки, дата, час, адрес и видими регистрационни номера на автомобили, ако има такива.

Заявка за извозване на едрогабаритни отпадъци:
тел. 032 / 675 817

График за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци:

  • Понеделник – зоната около Зеленчуковия пазар срещу Спортния диспансер
  • Вторник – Нов Смирненски (от ул. „Царевец“ до кв. „Прослав“)
  • Сряда и четвъртък – кв. „Прослав“
  • Петък – Стар Смирненски (от бул. „Копривщица“ до ул. „Царевец“)

Чистотата не е проблем само на институциите. Тя е обща отговорност и зависи от всеки един от нас“, коментира райкметът Стойчева.

Един коментар

  1. Като изключим строителните отпадъци от темата – с какво всъщност се занимава „чистота“, за да слага камери, рапознаване, глоби и други несвойствени дейности?! Не е ли по-нормално, да отиде и събере изхвърленото, предполагам получават заплати за това, имат и възможностите (Техника) за да го направят? След последното умеличение на такса смет, мисля такива въпроси не трябва да съществуват. Може би едно „опресняване“ на ръководството, ще изчисти тези неща!

    Отговор

Вашият коментар

