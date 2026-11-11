Необичайна и трогателна инициатива изненада шофьорите и жителите на централния квартал Мараша в Пловдив. Вместо фишове за нарушения по паркираните автомобили на ул. „Жан Жорес“ се появили пъстри есенни листа с послания за безопасно шофиране, изработени от малките възпитаници на ДЯ „Вълшебно детство“, разбра репортер на Под тепето.

В акцията на 10 ноември се включиха децата от група „Слънчице“. С много старание те оцветиха хартиени листа в топлите багри на есента, разказа пред медията ни директорът на детската ясла Венислава Мяшкова.

Върху листата били поставени кратки, но въздействащи послания към шофьорите. Инициативата е реализирана с участието на директора, педагозите Дишкелова, Пекова и медицинската сестра Илинова.

„Карай внимателно, някой те обича!“, Коланът спасява живот – сложи го сега!„, „Превишената скорост скъсява минута, но може да ти отнеме година!“ и „Не си готин, когато караш бързо. Готин си, когато се прибереш!“ са част от напомнянията, които малчуганите оставили под чистачките на паркираните автомобили.

Жестът предизвикал усмивки и умиление сред хората на съседната улица. Вместо назидание децата отправили послание, което трудно може да бъде подминато – зад всеки автомобил и всяко пътуване стоят човешки животи, семейства и хора, които очакват някого у дома.

Акцията е била планирана като част от заниманията на децата, но случайно съвпаднала с деня на тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“. На този фон детските послания за вниманието на пътя звучат още по-силно и напомнят, че безопасността не е просто правило, а отговорност към живота.