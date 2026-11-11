Разследват апелативния прокурор на Пловдив за натиск над висш полицай

Софийската градска прокуратура води досъдебно производство срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Междувременно Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да замрази дисциплинарната процедура срещу магистрата до приключване на наказателното разследване.

Двете производства са свързани със сигнал за предполагаем натиск и неправомерни действия от страна на Стоев спрямо високопоставен служител на полицията. За образуваното досъдебно производство стана ясно на днешното заседание на кадровия орган.

Дисциплинарната процедура срещу апелативния прокурор беше открита на 29 юли. Преди това проверка на Инспектората към Върховната касационна прокуратура е установила данни за нарушения на етичните правила и служебните задължения. В искането за дисциплинарно наказание се посочва поведение на Стоев в периода от март до 10 април 2026 г., което според проверяващите е несъвместимо с изискванията към магистратите и уронва престижа на съдебната власт.

Случаят придоби публичност през юни, когато правосъдният министър Николай Найденов съобщи за подаден сигнал от висш полицейски служител. Документът е бил внесен още през април до Инспектората към ВСС, правосъдното министерство и главния прокурор. Тогавашният министър Андрей Янкулов го е препратил до бившия вътрешен министър Емил Дечев и до Върховната касационна прокуратура.

След проверките заместник-главният прокурор Ваня Стефанова е поискала отстраняването на Стоев от длъжност заради предполагаеми нарушения на Етичния кодекс на магистратите.

Решението за спиране на дисциплинарното производство не слага край на процедурата. Тя може да продължи след приключването на досъдебното производство.

Снимка: LEX.BG Българският правен портал