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Заловиха сериен крадец, вилнял в детски градини и училище в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:39ч, сряда, 11 ноември, 2026
0 132 Преди по-малко от минута

Извършител на серия кражби на територията на пловдивския район „Северен“ е разкрит след активно разследване на служители от Трето РУ. Мъжът е на 55-години, с богато криминално досие и присъди.

В хода на работата по образувани няколко досъдебни производства са придобити доказателства, че през март и май т.г. той влязъл противозаконно в сградите на две детски градини, училище и спортна зала и задигнал общо над 700 евро от дамски чанти.

Документирането на престъпната дейност на задържания продължава с оглед събиране на данни за други подобни посегателства.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:39ч, сряда, 11 ноември, 2026
0 132 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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