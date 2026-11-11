Извършител на серия кражби на територията на пловдивския район „Северен“ е разкрит след активно разследване на служители от Трето РУ. Мъжът е на 55-години, с богато криминално досие и присъди.

В хода на работата по образувани няколко досъдебни производства са придобити доказателства, че през март и май т.г. той влязъл противозаконно в сградите на две детски градини, училище и спортна зала и задигнал общо над 700 евро от дамски чанти.

Документирането на престъпната дейност на задържания продължава с оглед събиране на данни за други подобни посегателства.