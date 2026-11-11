Безплатни психологически консултации за пострадалите и близките на загиналите на АМ „Тракия“

Екипът от криминални психолози на АСЕС, ръководен от Тодор Тодоров, предлага напълно безплатни психологически консултации на пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, както и на семействата и близките на загиналите.

Лекари продължават борбата за живота на пострадалите в катастрофите на „Тракия“

От екипа изразяват съболезнования към семействата на жертвите и пожелават бързо възстановяване на ранените.

Консултациите ще бъдат предоставени безвъзмездно в знак на съпричастност към хората, засегнати от трагедията.

МЗ откри гореща линия за близките на пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“

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