Екипът от криминални психолози на АСЕС, ръководен от Тодор Тодоров, предлага напълно безплатни психологически консултации на пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, както и на семействата и близките на загиналите.
Лекари продължават борбата за живота на пострадалите в катастрофите на „Тракия“
От екипа изразяват съболезнования към семействата на жертвите и пожелават бързо възстановяване на ранените.
Консултациите ще бъдат предоставени безвъзмездно в знак на съпричастност към хората, засегнати от трагедията.
МЗ откри гореща линия за близките на пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“
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Криминална психология
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