Опасен клон в центъра на Пловдив виси повече от месец въпреки сигнал до общината

Заплахата тегне над улица в центъра на града, институциите си препращат сигнала чрез подателя, опасността остава

Гражданин е подал сигнал и на 112, а преписката е регистрирана в Община Пловдив на 31 август

Първият сигнал е подаден на 25 август. Следват повторно писане до „Паркове и градини“, регистрация в общината и сигнал до районния кмет. Клонът още е там.

Опасен голям изсъхнал клон, който според граждански сигнал може да падне върху хора или автомобили, стои повече от месец на ул. „Велико Търново“ в центъра на Пловдив. За проблема са подавани сигнали до Община Пловдив, ОП „Паркове и градини“ и дори на телефон 112, но към момента на писмото му до редакцията не е известно да са предприети действия.

Става дума за дърво в района на кръстовището на ул. „Велико Търново“ №55 и ул. „Екзарх Йосиф“. По думите на гражданина, подал сигнала, голям счупен и изсъхнал клон се намира на около 8–10 метра височина и се крепи единствено на изсъхнала кора и на клоните на дърво отсреща.

Снимката, изпратена до „Под тепето“, показва големия изсъхнал клон над улицата и пешеходната зона.

Според подателя опасността е особено сериозна заради близостта на учебни сгради – Музикалния дом „Нена Михлюзова“ към НУМТИ „Добрин Петков4 и помещения, използвани от СУ „Св. Патриарх Евтимий“. Той посочва още, че на улицата има и други клони, които според него представляват риск.

Първият сигнал е подаден след буря през август на тел 112. После и в ОП-то, отговаарящо за зелената система. В последвалата комуникация от „Паркове и градини“ гражданинът е насочен към район „Централен“, откъдето също не е получил информация за предприети действия.

На 31 август 2026 г. сигналът е официално регистриран в административно-информационната система на Община Пловдив с входящ номер 26 ЕКО-344. В самата кореспонденция гражданинът посочва, че преди това два пъти е писал до ОП „Паркове и градини“, без да получи реакция.

От името на медията изпратихме запитване до район „Централен“ преди два дни по казуса. Към момента на публикуването на материала отговор не сме получили.

Очакваме позицията на районната администрация и ще я публикуваме при получаването ѝ.