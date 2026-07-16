Какво ще решава Общинският съвет на Пловдив днес: Концесията на „Колежа“, нова ясла и изкуствен интелект в училищата

Общо 26 точки и една извънредна ще разгледа Общинският съвет на Пловдив на редовното си заседание, което започва тази сутрин от 9:00 часа. Сред най-важните теми са бъдещото управление на стадион „Христо Ботев“, разширяването на социалната инфраструктура в район „Южен“, внедряването на изкуствен интелект в училищата, модернизацията на здравни заведения и проверка на санирането по Плана за възстановяване и устойчивост.

Началото на процедурата за концесия на „Колежа“

Една от най-коментираните точки е предложението за актуализация на Плана за действие за общинските концесии, с което стадион „Христо Ботев“ да бъде включен като проект за бъдеща концесия.

Решението не предоставя концесията, а дава старт на подготвителната процедура. Предвижда се тя да бъде за срок до 35 години с възможност за удължаване с още 11 години и 8 месеца. Бъдещият концесионер ще управлява целия спортен комплекс, ще има право да развива стопанска дейност и ще поема оперативния риск.

Общината иска държавен имот за нова детска ясла

Съветниците ще решават и дали Община Пловдив да поиска безвъзмездно прехвърляне на държавен имот в район „Южен“, където се планира изграждането на детска ясла и обществена сграда.

Администрацията мотивира предложението с бързото разрастване на района и недостига на места в детските заведения, които вече работят при максимален капацитет.

Изкуствен интелект влиза в училищата

Сред по-иновативните предложения е подписването на меморандум между Община Пловдив и Центъра за творческо обучение за периода 2026–2028 г.

Идеята е постепенно да бъдат въведени облачните платформи Google Workspace for Education и инструментите с изкуствен интелект Gemini в общинските училища при спазване на изискванията за сигурност и защита на данните.

Над 11 млн. евро инвестиции в ДКЦ V

Общинският съвет ще разгледа и четиригодишната бизнес програма за развитие на ДКЦ V.

Планът предвижда сериозна модернизация на лечебното заведение чрез закупуване на нова медицинска апаратура, обновяване на материалната база и внедряване на системи с изкуствен интелект за подпомагане на диагностиката. Общата стойност на планираните инвестиции надхвърля 11 милиона евро.

Средства за Дом „Св. Василий Велики“

На вниманието на съветниците е и осигуряването на временен безлихвен заем за ремонта и оборудването на Дома за стари хора „Св. Василий Велики“. След приключване на проекта средствата трябва да бъдат възстановени по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Подкрепа за хора с интелектуални затруднения

Общинският съвет ще обсъди и предоставянето на общинско помещение на сдружение „Паралелен свят“, което възнамерява да изгради Център за защитена заетост за младежи с интелектуални затруднения.

Проверка на санирането

Сред точките е и предложение за създаване на временна комисия, която да провери изпълнението на проектите за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост. Проверката трябва да обхване качеството на строително-монтажните работи и осъществения инвеститорски контрол.

Извънредно: бизнес планът на ВиК

Към дневния ред е включена и извънредна точка, свързана със съгласуването на бизнес плана на „ВиК“ ЕООД – Пловдив за периода 2027–2031 г.

Документът предвижда инвестиции в рехабилитация на водопроводната мрежа, намаляване на загубите на вода и подобряване на енергийната ефективност на съоръженията.

Освен основните теми, съветниците ще разгледат предложения за отдаване под наем на общински имоти, продажба на общински жилища на дългогодишни наематели, както и няколко решения, свързани със спортната и образователната инфраструктура в Пловдив.

Под тепето ще проследи заседанието, очаквайте подробности.