Откриха тялото на 76-годишната Пенка Ангелова, изчезнала на 8 октомври. Аутопсията ще установи причината за смъртта ѝ.

Тялото на 76-годишната Пенка Ангелова, която изчезна на 8 октомври, е било открито извън Пловдив. Така издирването на жената, продължило месец, завърши с трагичен край.

Пенка Ангелова е била в неизвестност от 8 октомври. Снимките ѝ бяха разпространени в социалните мрежи и поставени на обществени места в опит да бъде открита. Жената е страдала от деменция.

За последно е била забелязана около 11:30 часа в района на хранителен магазин на ул. „Пантелей Генов“ в квартал „Захарна фабрика“.

По първоначална информация продължителният престой на открито при ниски температури може да е допринесъл за смъртта ѝ. Тялото й е било намерено в неделя, 8 ноември. Точната причина ще бъде установена след аутопсията.

Дъщерята на Пенка – Надежда Фурнаджиева, който организира кампанията по издирването, е публикувала във Facebook траурно послание в памет на майка си.