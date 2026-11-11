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Нова катастрофа затрудни движението по АМ „Тракия“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:23ч, сряда, 11 ноември, 2026
0 272 1 минута
Линейка

Движението по автомагистрала „Тракия“ отново е затруднено заради пътнотранспортно произшествие. Ден след тежките верижни катастрофи с жертви при Ямбол, нов инцидент е станал при 82-ия километър в посока Бургас.

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Временно са ограничени активната и изпреварващата лента, а автомобилите преминават по аварийната. Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По информация на очевидец, разпространена в социалните мрежи, са се ударили джип и товарен автомобил. Катастрофата е станала в участък с ремонтни дейности, където движението е стеснено до една лента. Според свидетеля джипът не е успял да намали навреме и се е блъснал в задната част на движещия се пред него камион.

По първоначална информация няма тежко пострадали, но след инцидента се е образувала колона от автомобили, достигаща около два километра.

Междувременно от днес започва и ремонт на асфалтовата настилка на магистралата. До 13 ноември движението между 3-ия и 1-вия километър в посока София ще се осъществява само в изпреварващата лента. Активната и аварийната лента ще бъдат затворени.

От АПИ призовават шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да избягват рискови маневри.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:23ч, сряда, 11 ноември, 2026
0 272 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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