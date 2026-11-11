Строително-монтажните дейности са към края си. Очаква се киното да бъде готово в началото на 2027 година

Художественото осветление на обновяващото се кино „Космос“ в Пловдив вече работи, видя репортер на Под тепето.

То бе включено преди седмица, съобщи заместник-кметът по „Култура, археология и туризъм“ на Община Пловдив Пламен Панов.

По думите на Панов строително-монтажните работи в емблематичната сграда са към своя край. Очаква се киното да бъде готово в началото на идната година.

Реконструкцията на кино Космос е на финалната права

След приключването на строителните дейности предстои доставката на оборудването и обзавеждането, необходими за функционирането на сградата като културен център.

Ресорният заместник-кмет припомни, че за оборудването са били обявени три обществени поръчки. По две от позициите процедурите вече са приключили, докато третата е била прекратена и стартирана отново.

Възстановяването на кино „Космос“ е един от значимите културни проекти на Пловдив. След години на затваряне сградата се подготвя да се върне към културния живот на града. Ремонтните дейности стартираха през май 2025 г.

Още за иисторията на емблематичната сграда четете в статията Как граждани спасиха кино Космос от събаряне.