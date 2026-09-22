Без автомобили по „Марица-юг“ на 22 септември

Пловдив ще отбележи 22 септември – Деня без автомобили, с временно затваряне на част от бул. „Марица-юг“.

От 9 до 17 часа на 22 септември за движение на моторни превозни средства ще бъде затворен участъкът от кръстовището с бул. „Цар Борис III Обединител“ – при кръговото до Водната палата – до кръстовището с ул. „Ламартин“.

Булевардът ще остане свободен за хората, а основната програма е предвидена между 10 и 13 часа. Сред акцентите е велошествието „Облечи града“, което започва в 10:15 часа. Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността под мотото „Мобилност за всички“.

Събития ще има и в различни райони на Пловдив. Пред Братската могила например между 10 и 12 часа са планирани занимания по безопасност за велосипедисти и пешеходци, игри за деца, рисуване на асфалт, състезания с баланс колела, ролери и тротинетки, както и танцов флашмоб.

Инициативата се организира от Община Пловдив, „БГ Бъди активен“ и РИОСВ – Пловдив и е свързана и с кандидатурата на града за Европейска столица на спорта 2028.