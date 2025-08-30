ГрадътНовини

Затварят участък от булевард в центъра на Пловдив

Днес, събота – 30 август, движението по част от бул. „Марица-юг“ в Пловдив ще бъде спряно за целия ден, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Затварянето ще бъде в сила от 09:00 до 18:00 часа в участъка между кръстовището с бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ и кръстовището с ул. „Никола Войводов“. Ограничението се налага заради провеждането на детски фестивал за изкуства „Ние сме децата на реката“.

Контролът на движението и охраната на мероприятието ще се осъществяват от екипи на ОД на МВР – Пловдив.

