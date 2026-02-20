Призив към пловдивчани да се включат в обсъждането на „Белия билет“

Проектът за безплатно пътуване в дните с превишени норми на замърсяване вече е публикуван на сайта на общината

Общественото обсъждане на мярката за безплатен транспорт при мръсен въздух е отворено до 27 февруари

Проектът за въвеждане на т.нар. „Бял билет“ в Пловдив вече е публикуван на сайта на Община Пловдив и е отворен за обществено обсъждане до 27 февруари. За това напомнят от групата на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) в Общинския съвет.

ПП-ДБ предлагат „Бял билет“ за Пловдив

Предложението предвижда в дните с прогнозирано или отчетено превишаване на нормите за замърсяване на въздуха – при високи стойности на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид или азотен диоксид – градският транспорт да бъде безплатен за всички пътници. Мярката ще се активира със заповед на кмета въз основа на официалните измервания и прогнози.

Проектът е внесен от общинските съветници Добромира Костова, Веселина Александрова, Веселка Христамян, Владимир Славенски, Александър Ракшиев, Тодор Токов, Йоно Чепилски, Борислав Матеев и Георги Рогачев. Според тях това е конкретна стъпка за ограничаване на автомобилния трафик в най-критичните дни, без да се въвеждат забрани или санкции.

„Темата за качеството на въздуха засяга всички ни. Важно е повече хора да изразят позиция – подкрепа, предложения или критики. Колкото по-широко участие има, толкова по-силен ще бъде общественият аргумент“, посочват вносителите.

От ПП–ДБ подчертават, че общественото обсъждане е ключов етап от процедурата и призовават граждани, експерти и неправителствени организации да се включат активно.

Становища могат да се подават до 27 февруари:

на електронна поща: obs@plovdiv.bg

в деловодството на Общински съвет – Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, ст. 206

Пълният текст на проекта е публикуван на сайта на Община Пловдив.

Според съветниците мярката цели да даде позитивен стимул на пловдивчани да оставят автомобилите си и да изберат обществения транспорт в дните с най-сериозно замърсяване. „Чистият въздух не е партийна тема. Това е въпрос на обществен интерес и активната позиция на гражданите е решаваща“, заявяват от групата.