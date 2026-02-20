Стандартизират изборните секции в страната

Унифициране на изборния процес и по-строг контрол върху организацията на вота са били във фокуса на среща между служебния премиер Андрей Гюров и председателя на ЦИК Камелия Нейкова.

Сред обсъдените мерки е въвеждането на еднакъв тип паравани във всички секции в страната, така че условията за гласуване да бъдат идентични независимо дали вотът се провежда в голям град или малко населено място. Според министър-председателя подобна стандартизация ще ограничи риска от нередности и ще гарантира по-добра защита на тайната на вота. Той обърна внимание, че дори на пръв поглед дребни организационни пропуски в по-малките секции могат да доведат до по-сериозни проблеми, ако не бъдат адресирани навреме.

Двете страни са обсъдили и подготовката на членовете на секционните избирателни комисии. Идеята е обучението да бъде структурирано така, че след него да има форма на проверка или оценка, която да гарантира, че участниците са усвоили необходимите знания и са готови за изборния ден.

От своя страна председателят на ЦИК съобщи, че комисията вече работи активно по организацията на предстоящия вот и подготвя информационна кампания, като част от нея ще бъде насочена към социалните мрежи. По отношение на гласуването зад граница тя заяви, че към момента има готовност изборите да се проведат при действащите правила. Възможни промени обаче не се изключват, ако парламентът реши да намали броя на секциите в чужбина – мярка, която би засегнала най-вече Турция, САЩ и Великобритания.