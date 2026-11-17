До 15 метеора на час могат да бъдат наблюдавани при максимума на потока, а на изток ще се подредят и няколко ярки планети

Любителите на нощното небе имат повод да останат будни в първите часове на 18 ноември. Метеорният поток Леониди достига своя максимум около 01:45 часа българско време, когато при подходящи условия могат да се наблюдават около 15 падащи звезди на час.

Това съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик от Института по астрономия с НАО при БАН и катедрата „Астрономия“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Леонидите са активни от началото на ноември, като метеорите могат да бъдат забелязани до края на месеца. Те се движат изключително бързо – със скорост около 71 километра в секунда, и често имат синьо-зеленикав оттенък.

Къде и кога да гледаме?

В нощта срещу сряда радиантът на потока, който видимо се намира близо до звездата Зета в съзвездието Лъв, ще изгрее около 23:30 часа. След това ще се издига все по-високо над източния хоризонт.

Добра новина за наблюдателите е, че Луната ще залезе малко след полунощ – в 00:06 часа, с около 54% осветен диск. Така останалата част от нощта ще бъде по-тъмна и условията за наблюдение ще се подобрят.

По предварителните метеорологични прогнози шансове за ясно небе има в Централна и Източна България. Това дава надежда и на любителите астрономи в Пловдив и региона, но видимостта ще зависи от конкретната облачност.

Специалистът препоръчва наблюденията да се провеждат от тъмни места, далеч от уличното осветление и промишлените зони. За разлика от много други астрономически обекти, метеорите не изискват телескоп или бинокъл – достатъчно е небето да се вижда добре и очите да са привикнали към тъмнината.

Малък планетен парад преди изгрев

Нощта ще предложи и още една интересна гледка. През втората ѝ половина Марс и Юпитер ще се виждат близо един до друг в съзвездието Лъв, на ъглово разстояние само 1 градус и 22 дъгови минути. В същия район ще се откроява и ярката звезда Регул.

Преди изгрев ще се появи и Венера, а в края на нощта – Меркурий. Така в ранните часове на 18 ноември любителите на астрономията ще могат да потърсят четири планети на утринното небе.

Меркурий постепенно подобрява условията си за наблюдение и на 21 ноември ще достигне максимална западна елонгация – 19,6 градуса от Слънцето.

Следващият голям метеорен дъжд – след близо две десетилетия

Родителското тяло на Леонидите е кометата 55P/Темпъл-Тътл, която обикаля около Слънцето за приблизително 33 години. Когато кометата преминава през определени участъци от орбитата си, потокът може да се превърне в истински метеорен дъжд.

Последният такъв е наблюдаван през 2002 г., когато интензивността е надхвърлила 3000 метеора на час. Следващите мощни прояви на Леонидите се очакват около 2034–2035 г.

Дотогава нощта срещу 18 ноември предлага по-скромно, но достъпно небесно шоу – стига облаците да не попречат.