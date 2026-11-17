Около 500 000 нуждаещи се в България ще получат еднократна коледна добавка от 50 евро. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред bTV.

Сред правоимащите са хората, одобрени за целева помощ за отопление, семействата с деца с увреждания, приемните родители и младежите, които напускат приемната грижа. Добавката ще бъде изплатена и на получателите на социални помощи.

Най-многобройната група са пенсионерите с ниски доходи – около 360 000 души, чиито средства са под линията на бедност.

Кога ще бъдат изплатени парите?

Изплащането на добавките започва на 20 ноември. Тогава сумите ще бъдат преведени по банковите сметки на правоимащите.

Хората, които получават пенсиите си в пощенските станции, ще могат да вземат добавката от 23 ноември.

Ефремова уточни, че при част от хората е възможно да има забавяне. Това се отнася за получатели, които не са кандидатствали за целева помощ за отопление. Те също ще получат предвидените 50 евро.