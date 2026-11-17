Унищожен е архивът по делото за кражбата в Бачковския манастир, при която е задигната откритата в Естония безценна културна, историческа и религиозна реликва- мощехранителница от XVII век. След като досъдебното производство за извършеното през 1999г. престъпление в обителта е закрито без резултат след изтекла давност, архивът по него е бил унищожен и не се съхраняват никакви данни за самото разследване и обстоятелствата около него. Това стана ясно от изявление на наблюдаващия прокурор по делото Анна Викова.

Припомняме, че след 27 години извън Бачковския манастир ценната църковна реликва се завърна в България, след като беше открита в Естония и предадена на българските власти на 11 ноември. Следата към откраднатата ценност се появила през май тази година. Тогава била засечена интернет обява за продажбата ѝ в естонски аукционен сайт. Забелязана е там и от служители на Бачковскския манастир, и от хора от научните среди. След сигнала до българските власти, при проверката било установено, че идентификационните белези на предмета съвпадат с тези на мощехранителницата, отнета от от обителта преди близо 30 години.

„Не знаем много, но достатъчно. Кражбата е извършена пред 27 години. От манастира изчезват музейни експонати, като само вощехранителницата е използвана по време на служби. Откраднати са още 7 мощехранителници, няколко евангелиета, 7 престолни кръста със сребърен обков. Няма нищо друго като фактология по делото, което да ни е известно. Нито една вещ от изброените не е намерена, до този момент“, каза зам.-окръжния прокурор Анна Викова.

В търга реликвата е била обявена за продан с начална цена от 15 хиляди евро като експонат от византийската епоха. Реалната оценка на старината според организаторите на аукциона е била 20-25 хиляди евро, но не е ясно каква цена е можела да достигне след наддаването, до което така и не се стига, благодарение на реакцията на българските служби и естонските им колеги.

„Не е ясно от колко време Мощехранителницата е била в Естония, нито как е стигнала дотам. Именно по това работим в момента. Този, който я е предоставил за продажба, я е получил от свои роднина преди това. За щастие той е имал отношение към културно-историческата ценност и тя е в много добро състояние. След като ни бе предадена в момента се съхранява адекватно, като предстои експертиза, след което ще бъде върната на манастира. В реликвата в момента мощи няма. Преди е имало мощи на Св.св. Кирик и Юлита“, съобщи още прокурор Анна Викова.

Артефактът представлява сребърен осмоъгълен енколпион – реликварий, с позлатена декоративна украса, християнски и флорални изображения. Надпис върху нея указва принадлежността ѝ към манастира. Историческите източници сочат, че мощехранителницата е изработена през 1645 г. със средства на проигумен йеромонах Матей. От създаването си до кражбата през 1999 г. тя се е съхранявала в Бачковската света обител „Успение Богородично“.