Министър Иван Шишков заяви, че процедурите за пътя са напреднали и догодина трябва да бъде сключен договор за изграждането му

Строителството на Околовръстното шосе на Пловдив трябва да започне през 2027 г. Това потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков в интервю за сутрешния блок на Nova телевизия. По думите му процедурите за пловдивския път са напреднали и през следващата година трябва да бъде сключен договор, с който държавата да поеме конкретен ангажимент за реализацията на проекта.

„И за Пловдивския Околовръстен път процедурите са напреднали. Там също ще трябва да сключим договор и ще трябва да се поеме ангажимент следващата година“, заяви Шишков.

В разговора министърът посочи, че през 2027 г. се очаква да започне строителството както на последния участък от Околовръстното на София, така и на пловдивското шосе. За столичния проект той уточни, че вече има одобрен подробен устройствен план и текат отчуждителни процедури. За Пловдив не бяха посочени конкретен участък, график или параметри на предстоящия договор.

След обещанието за югоизточния обход – нов ангажимент за целия околовръстен път

Изявлението идва ден след като „Под тепето“ съобщи за намерението на министъра да настоява Югоизточният обход на Пловдив да бъде завършен до края на 2027 г. Става дума за участъка от пътен възел „Скобелева майка“ до Асеновградско шосе, по който строителството беше затруднено заради неблагоприятни инженерно-геоложки условия и необходимост от преработване на проекта.

В предишния ни материал посочихме, че договорният срок след подписания през октомври анекс достига началото на 2028 г., а министърът ще настоява с предстоящо второ допълнително споразумение да бъде фиксирана дата 31 декември 2027 г. То трябва да уреди и координацията с НКЖИ за изграждането на железопътен надлез.

В днешното си участие Шишков вече говори по-широко за Околовръстното на Пловдив и го поставя сред инфраструктурните проекти, за които правителството планира да поеме ангажименти през 2027 г.

Засега обаче остава неясно кои точно участъци ще бъдат обхванати от предстоящия договор и какъв ще бъде графикът за реализацията им. Заявката за начало на строителството през 2027 г. предстои да бъде конкретизирана с договори и срокове.