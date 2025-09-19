Екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) извършват проверки по постъпили жалби и сигнали за нерегламентирани сметища и загробване на отпадъци. Екоинспекцията е сезирана от народни представители и от медийни публикации.

Първият екип, съвместно с представители на община Стамболийски, проверява терен в землището на село Йоаким Груево, разположен в непосредствена близост до коритото на река Въча. На място е установено нерегламентирано изхвърляне на купчини с отпадъци на площ 2-3 дка, за което на кмета на общината са дадени предписания за почистване.

Вторият екип на РИОСВ – Пловдив извършва проверка в землището на село Цалапица, община Родопи. Там е констатирано голямо нерегламентирано сметище, разположено върху частни имоти (лозя) в непосредствена близост до път I-8 Пловдив – Пазарджик. Установено е, че на терена са изкопани големи изкопи, в които вероятно се загробват отпадъци. Проверката се провежда съвместно с представители на Икономическа полиция и община Родопи. От страна на кмета на община Родопи вече е дадено предписание на собствениците за почистване, както и е поискано засилено полицейско присъствие от РУ на МВР „Стамболийски“ с цел предотвратяване на допълнително замърсяване.

РИОСВ – Пловдив предприема всички необходими действия в рамките на своите правомощия за преустановяване на замърсяването и за поемане на отговорност от страна на нарушителите. За резултатите от предприетите мерки обществеността ще бъде своевременно информирана.