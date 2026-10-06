Галерия „Възраждане“ представя „Всичко започва оттук“

Галерия „Възраждане“ кани на 13 октомври 2026 г. (вторник) от 18:00 ч. любителите на изкуството на официалното откриване на пътеписната изложба живопис „Всичко започва оттук“ с автор пловдивската художничка Вихра Григорова.

Експозицията е вдъхновена от пътуването на авторката в Горна Месопотамия (Югоизточна Турция) в края на 2025 г. – регион, утвърден като историческата люлка на човешката цивилизация. Изложбата събира визуални импресии от древни светилища, манастири и исторически паметници, преплетени с богата живописна чувствителност. В живописните платна оживяват места като 12 000-годишния неолитен комплекс Гьобекли тепе, колосалните статуи на планината Немрут, раннохристиянските крепости на древната арменска столица Ани, античният град Дара по Пътя на коприната, мрачната крепост на Диарбекир и действащият старохристиянски манастир Мор Габриел.

„Тази изложба от мечтаното пътуване на Вихра Григорова в древна Месопотамия е събрала всичко визуално, което е покорило и впечатлило сърцето и сетивата на авторката. Както самата Вихра споделя, това е разтърсващо откритие за нея – наистина родословното дърво на човечеството от самите му корени. Освен впечатляващи пейзажи, в картините се редуват статуи и образи на богове, старинни паметници, джамии и църкви. Върху платната оживяват древни обекти на човешката дейност и сякаш попадаме в един иреален свят.“, разказва галеристката Краси Алексиева.

„В края на 2025 г. имах щастието да посетя Горна Месопотамия – Югоизточна Турция. Тази част на южната ни съседка е малко позната, но доказана исторически като люлка на човешката цивилизация. Там са най-старите свидетелства за обществен и културен живот, първите храмове в човешката история, които връщат границите на духовността с 2 хилядолетия назад. Най-древен е Гьобекли тепе, възраст 12 000 години, неолитен обект, средище на преклонение пред боговете, каменен свидетел на епоха „когато човекът не беше …“. Няма керамика, метал, наченки дори на земеделие и скотовъдство, построеното е създадено от ловци и събирачи. Гигантски комплекс от светилища, съградени от безименни предци в нищото. Може би най-известен е Немрут с колосални статуи с тела на египетски фараони и лица на персийски и древногръцки божества на шеметна и трудно достъпна височина в планината Таурус. Раннохристиянски крепости и църкви в древната арменска столица Ани, днес на турска територия на границата с Армения. Пътят на коприната и античния град Дара, една от многото останки от походите на Римската империя и самия Александър Велики. Диарбекир – мрачната крепост, влязла в нашата история покрай заточениците. Старохристиянският манастир Мор Габриел, който събирал над 1400 монаси и послушници в най-добрите си времена. Ограбен и опустошен от монголите, днес отново е действащ и напълно възстановен. Гигантските язовири, погълнали селища от римско и турско време, които се пълнят от водите на Тигър и Ефрат и осигуряват живота на хората в този почти пустинен пейзаж.“, споделя авторката на изложбата.

Вихра Григорова е родена през 1953 г. в Пловдив. През 1976 г. завършва Националната художествена академия със специалност „Стенопис“ в класа на проф. Мито Гановски.

През 1979 г. започва работа в системата на музеите, работи като уредник в Градската художествена галерия – Пловдив, завеждайки колекциите „Скулптура“ и „Приложно изкуство“.

Автор е на десетки реализирани проекти във фреско, сграфито, мозайка и други техники в редица обществени сгради. Нейно дело са и множество книжни корици и илюстрации за различни издателства. В живописта твори предимно в жанра на пейзажа, но създава също портрети, натюрморти, голо тяло и анималистични композиции.

Художничката има зад гърба си над 25 самостоятелни изложби в България и редовни изяви в пленери у нас и в чужбина. Паралелно с това тя развива активна кураторска дейност. През 2009 г. курира проекта „Светът отвътре – светът отвън“ в рамките на Националните есенни изложби в Пловдив. Тя е куратор и участник в представителната изложба за съвременно българско изкуство „Линия, форма, цвят“, която преминава с голям успех през Българските културни центрове в Братислава, Прага и Берлин, както и през Българския културен институт „Хаус Витгенщайн“ във Виена, Австрия. През 2013 г. е удостоена с награда „Пловдив“ в раздел „Изобразително изкуство“. Живее и твори в Пловдив.

Творбите от изложбата „Всичко започва оттук“ могат да бъдат разгледани на живо в салона на галерията, както и онлайн на официалния сайт и фейсбук страницата на галерия „Възраждане“ до 2 ноември 2026 г.