Свлачище затвори пътя от Асеновград до Смолян

Снимката е илюстративна
Свлачище затвори пътя до Смолян днес. Спешни мерки са предприети за разчистване на падналата скална маса върху пътното платно на изхода на Асеновград, в посока Бачково.
Сигналът за свлачището е получен около 11.45 ч. на тел. 112. На място са екипи на районното управление, и в двете посоки автомобилите се насочват към обходни маршрути.
1 209 коментари
tizanidine hcl: methocarbamol dosing – zanaflex medication
https://spasmreliefprotocols.com/# tizanidine muscle relaxer
robaxin: Spasm Relief Protocols – muscle relaxers over the counter
generic zofran: generic zofran – zofran over the counter
http://spasmreliefprotocols.com/# tizanidine muscle relaxer
https://nauseacareus.shop/# buy zofran
https://nauseacareus.com/# п»їondansetron otc
Nausea Care US: Nausea Care US – Nausea Care US
https://gastrohealthmonitor.com/# Gastro Health Monitor