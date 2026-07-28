Любимата игра на „Вътрешен глас“ ще се проведе на 19 август, а най-добрите отбори ще получат награди

Пловдивчани и гостите на града ще имат още една възможност да се включат в градската игра „Буден Пловдив“, която ще се проведе на 19 август с два старта – от 18:30 и 19:30 часа. Началната точка е Дондуковата градина, а участието е безплатно след предварително записване, като местата са ограничени.

Изданието ще бъде последното в рамките на настоящия проект на екипа на „Вътрешен глас“, реализиран с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019“ по програмата „Малки проекти“.

Участниците ще преминат маршрут с дължина около 4,5 километра през централната част на Пловдив, като по пътя ще решават 16 загадки, свързани с личности, оставили значима следа в историята на града. Освен логическите предизвикателства, играта включва и срещи с актьори, които ще поставят допълнителни творчески задачи и ще превърнат градската среда в част от преживяването.

„Буден Пловдив“ е предназначена за отбори от 3 до 8 души, като организаторите препоръчват групи до шестима участници за най-пълноценно изживяване. Продължителността на играта е между два часа и половина и три часа.

От екипа на „Вътрешен глас“ посочват, че през годините в играта са се включили над 100 отбора, а само по време на майските и юнските издания тази година участие са взели още 25 отбора.

„Предстоящите два старта са нашият начин да благодарим на пловдивчани и гостите на града за доверието през последните години. Каним всички, които все още не са играли, да се включат, защото това е последната възможност играта да бъде преживяна безплатно в този формат“, споделят организаторите.

За най-добре представилите се отбори са предвидени награди, а всеки участник ще получи малък спомен от приключението. Организаторите препоръчват участниците да бъдат с удобни обувки, зареден телефон с достъп до интернет и бутилка вода.

„Вътрешен глас“ организира градски игри от 2022 година, като чрез загадки, работа в екип и опознаване на градската среда насърчава участниците да откриват малко познати истории и интересни факти за Пловдив.