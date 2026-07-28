На 100 години: Бивша детска учителка от Пловдивско празнува век живот с голямото си семейство

Божана Измирова от Граф Игнатиево има две деца, четири внуци и шестима правнуци, а днес продължава да чете без очила и да следи света около себе си

Баба Жана от Граф Игнатиево вече има 100 години история зад гърба си. Божана Измирова отбеляза своя вековен юбилей в компанията на най-близките си хора – децата, внуците и правнуците си, които се събраха, за да отпразнуват заедно специалния ден.

Сред най-емоционалните моменти на празника била изненадата от една от внучките ѝ – Валентина, която живее в Белгия. Тя подарила на семейството красиво изработено родословно дърво, събрало в него историята на фамилията.

Баба Жана има две деца – Надежда и Николай, четирима внуци и шестима правнуци. Близките ѝ я описват като човек с неизчерпаема доброта и позитивно отношение към живота.

„Тя винаги мисли само за хубави неща и никога не таи лоши чувства към никого. Именно затова всички я уважават и обичат“, разказва дъщеря ѝ Надежда Минкова.

Преди години Божана Измирова била детска учителка в училището в Граф Игнатиево, а след това работила в местната пощенска служба. Целият ѝ живот е свързан със селото и хората в него.

„Винаги е била грижовен и всеотдаен родител. В нашето семейство има дълголетие – баща ми живя до 92 години, а майка ми и днес е в добро състояние. Чува много добре, чете без очила, обича да прелиства вестниците и да гледа телевизия“, споделя Надежда.

За вековния юбилей баба Жана получила поздравления и от кмета на Граф Игнатиево Нестор Чочев и от кмета на Община Марица Димитър Иванов, които ѝ поднесли цветя и подаръци.

Божана Измирова е вторият столетник в Граф Игнатиево след Атанаска Оджакова, която е на 103 години. Тя е и вторият жител на Община Марица, навършил 100 години от началото на тази година.