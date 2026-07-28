Започна акция срещу незаконното къмпингуване на плаж „Кара дере“

Съвместна проверка на няколко държавни институции установи множество незаконно разположени каравани, кемпери и други съоръжения в района на плаж „Кара дере“ край Бяла. Акцията е организирана по инициатива на областния управител на Варна Марио Смърков.

В проверките са участвали представители на областната администрация, полицията, РИОСВ, Регионалната дирекция по горите, пожарната, Общинската служба по земеделие и Община Бяла.

На всички обекти, поставени извън разрешените за къмпингуване места, са връчени уведомления с указание собствениците им доброволно да ги премахнат до 7 август. Ако това не бъде направено, ще започне принудително освобождаване на терените, като разходите ще бъдат поети от нарушителите.

Проверката е свързана със заповед на кмета на Бяла, която забранява престоя и къмпингуването в района на „Кара дере“. Плажът попада в територия с режим за природосъобразен туризъм и върху него действат специални правила за опазване на околната среда.

От Областната администрация съобщиха, че това е първата от поредица подобни проверки по Черноморието през активния летен сезон. Целта е да се ограничи незаконното къмпингуване и да се гарантира опазването на защитените крайбрежни територии.

Снимка: ЧЕРНО МОРЕ