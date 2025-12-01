Пуснаха Коледно онлайн радио

Ако вече тайно сте извадили декоративните чорапи, ако коледните лампички мистериозно „сами“ са се включили или ако от три дни ви се върти мисълта „All I want for Christmas is you“ — имаме новина: не сте сами.

Radiopley Media официално обяви старта на „Коледното радио“ – онлайн канал, в който звучи само празнична музика. Да, само. Без водещи, без новини, без прогноза за времето. Няма дори човек, който да ви каже: „Това беше, следва…“ – просто цели 24 часа коледни хитове.

Плейлистата включва всичко – от класики от 40-те години до днешните модерни празнични версии. В ефира звучат Марая Кери (разбира се), Майкъл Бубле (очаквано), Бон Джоуви, Род Стюард, Кайли Миноуг и още много други, които ще помогнат да превърнете и най-обикновения вторник в декемврийско настроение.

От Radiopley Media разказват, че целта е проста: да създадат място, където човек може да включи „Коледа“ и да не се занимава със сглобяване на плейлисти.

Слушането става безплатно през приложението radioplay или сайта radioplay.bg. Приложението работи на Android и iOS – тоест може да ви озвучава както у дома, така и докато украсявате офиса или се опитвате да преживеете задръстването към Jumbo.