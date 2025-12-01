Градът отчита над 900 събития тази година, а програмата се разширява с фестивали като PHILLGOOD и удължен сезон до март

Планират се нови събития, фестивали и още по-богата културна програма

Пловдивската културна сцена може да очаква повече средства и нови събития през следващата година. Това стана ясно от изявление на кмета Костадин Димитров, публикувано на страницата на ГЕРБ–Пловдив. По думите му общината планира да продължи политиката за ежегоден ръст на културния бюджет.

„Ние сме обещали всяка година по 10% повече. Ще видим какви са възможностите и тази година, но ще направим всичко възможно да имаме ръст на културата“, заяви кметът. Той подчерта, че дори преди официалното обсъждане на бюджета вече се наблюдава разширяване на времевия диапазон на програмата и включване на повече творци.

Според него културата остава приоритет, защото икономическата ѝ полза е доказуема: „Пловдив е един от малкото градове, който инвестира много в култура. Знаете пословичните мнения, че всяко евро, инвестирано в култура, се връща по четири в града, като приходи.“

По-наситена програма и нови формати

Димитров посочи, че тази година градът има рекордна културна динамика – с около 12 събития на вечер, или 900 прояви досега.

„Забелязвате – градът е жив в късните часове. Главната улица е изпълнена с хора. Както се казва, опашките за сладолед в 00:00 часа са факт. И това трябва да продължи още повече“, добави той.

Сред новите акценти е разширяването на Hills of Rock с допълнителен фестивален формат – PHILLGOOD, подготвен съвместно с Фондация „Пловдив 2019“.

Удължен сезон и нови възможности

Общината е одобрена по линия на Национален фонд „Култура“, което ще позволи събитията да не приключват с края на лятото, а да продължат активно от октомври до март.

„Всички творци ще бъдат обезпечени, за да могат да представят своите изпълнения на пловдивчани и гостите на града“, увери Димитров, като уточни, че програмата вече е синхронизирана.

Какво остава неясно?

Окончателните параметри на бюджета за култура и дали обещаните 10% допълнително ще бъдат факт. Това ще се разбере след представянето на проектобюджета на града заа 2026 г. и гласуването му в Общинския съвет.

Очакванията са едновременно високи и с изострено внимание, особено на фона на предходни години, когато заявките за „повече култура“ не винаги съвпадаха с реалното финансиране.

Кога ще стане това все още не се знае, тъй като държавния бюджет още не е приет, а срещу проекта текат национални протести. Такъв е насрочен за таази вечер и в града под тепетата – Протест в Пловдив: „Стига айляк – ограбват ни, а градът спи“.