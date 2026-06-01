„Родна живопис“ събира нови творби на Калин Ангелов

Почитателите на изобразителното изкуство ще имат възможност да се срещнат с най-новите творби на художника Калин Ангелов в изложбата „Родна живопис“, която се открива на 2 юни от 18:00 часа в Културния център на Радио Пловдив.

Експозицията представя селекция от пейзажи и натюрморти, създадени през последните години, както и произведения от по-ранни творчески периоди на автора. Общата нишка между тях е стремежът да бъде уловена красотата на българската природа и атмосфера чрез богатия изразен език на живописта.

Изложбата е част от поредица проекти, посветени на България и нейните природни и културни образи. Чрез платната си Калин Ангелов търси връзката между традицията и съвременния поглед към света, като поставя акцент върху светлината, цветовете и хармонията в пейзажа.

За автора живописта е начин не само да пресъздаде видимото, но и да съхрани усещането за място, време и принадлежност. Именно това прави „Родна живопис“ своеобразен разказ за България, разказан с четка и цвят.

Изложбата ще може да бъде разгледана в пространството на Културния център на Радио Пловдив, а организаторите канят всички любители на изкуството да се потопят в света на една живопис, вдъхновена от родния пейзаж.