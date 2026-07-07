Честваме 189 години от рождението на Васил Левски

С поклонение, тържествено слово и полагане на венци и цветя пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика на 18 юли, събота, от 10.00 часа, в Пловдив ще бъде почетена 189-та годишнина от рождението на Апостола на Свободата.

В церемонията ще участват представителни формирования от Пловдивския гарнизон, военен духов оркестър, венценосци, членове на Общински комитет „Васил Левски“, СОСЗР, Национално дружество „Традиция“ и комитет „Родолюбие“. Водещ на церемонията ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив Симеон Алексиев.

Официално слово по повод годишнината ще произнесе Боянка Кунева – Иванова – експерт по образование и пионер в българското образование зад граница, виден български педагог и общественик с дългогодишен принос за съхраняването на българския език и култура у нас и по света. Нейната дейност е мост между българите в чужбина и родината. Член е на Пловдивски общински комитет „Васил Левски“, Ротари клуб „Пловдив – Пълдин“ и на университетското настоятелство на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Основател е на първото българско лицензирано към МОН неделно училище в САЩ през 2001г. Съосновател е на Асоциацията на българските училища в чужбина и член на УС .

След завръщането си в България (2020г) основава със свои съмишленици езикова школа, една от целите на която е езиковата интеграция на дошлите в България от чужди образователни системи деца и ученици. Автор e на първия проект за езикова и образователна интеграция на деца, завръщащи се в България от чужди образователни системи. Инициатор е за създаването на документалната филмова поредица „Неразказаните истории на българите”.

Удостоена е с множество отличия, сред които: Почетен медал „Паисий Хилендарски” на ДАБЧ, 2007 г. ; Почетната грамота „Неофит Рилски” на МОМН, 2011 г..; „Българка на годината – 2012” на ДАБЧ, (Държавна агенция за българите в чужбина); Почетен знак на президента на Република България „Св.св. Кирил и Методий“, 2017г.; Почетния знак на МОН. Носител е на званието „Заслужил учител – 2017г.“

В общоградското честване на 189-та годишнината от рождението на Васил Левски традиционно участват: народни представители от град Пловдив, кметът на община Пловдив, областният управител, председателят на Общински съвет, командирът на Силите за специални операции, почетни консули, общински съветници, зам.-кметове и представители от Общината и районните кметства, представители на политически и обществени организации, граждани и медии.