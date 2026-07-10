Призив за доброволци в Пловдив: Да помогнем на дядо Тодор да разчисти дома си след пожар

Акцията е тази събота в кв. „Коматево“, организаторите призовават всеки, който може, да отдели дори час от времето си

Хуманитарният център „Каритас Витания“ – Пловдив отправи призив към пловдивчани да се включат в доброволческа акция в помощ на възрастен мъж, чийто дом е пострадал при пожар.

Разчистването ще се проведе в събота, 11 юли, от 9:00 часа на адрес ул. „Бадемите“ №13 в квартал „Коматево“. Организаторите изчисляват, че работата ще продължи около три-четири часа, но подчертават, че всяка помощ е ценна, дори ако доброволците могат да отделят само един час.

Основната задача ще бъде изнасянето на изгорелите вещи и отпадъци от жилището на дядо Тодор. Ще има работа както за мъже, така и за жени – от сортиране на по-леки предмети до пренасяне на по-тежки вещи.

От „Каритас Витания“ съветват желаещите да дойдат с удобни работни дрехи. Чували, ръкавици и предпазни маски ще бъдат осигурени на място, като всеки може да носи и свои.

Акцията се организира с подкрепата на Община Пловдив, Доброволческо формирование „Пловдив 112“, район „Южен“ и ОП „Чистота“.

„Нека се съберем и заедно да направим едно добро дело!“, призовават организаторите.

За повече информация и координация е обявен телефон 0888 819 230.

Подобни доброволчески акции неведнъж са показвали, че пловдивчани умеят да се обединяват, когато някой има нужда от помощ. Тази събота дядо Тодор ще има нужда именно от такива хора.

Снимката е илюстративна: архив