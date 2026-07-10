Какво да правим в Пловдив (10.07– 16.07)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
10 юли
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА АРХ. КИРИЛ СЪБЧЕВ В ГХГ – ПЛОВДИВ
Много архитекти тръгват към професионалната си реализация след дипломиране в художествена гимназия, но малцина се завръщат в света на изобразителното изкуство след десетилетия проектиране. Архитект Кирил Събчев е запазил жив импулса си да рисува, да се изразява чрез маслена живопис, който се оказва достатъчно устойчив и силен, за да се възроди отново след годините, отдадени на точните линии и математически изчислените форми.
На 10 юли от 18:00 часа арх. Кирил Събчев ще открие самостоятелната си изложа живопис „КИРО’26“ на първия етаж в Залите за временни експозиции към Градска художествена галерия – Пловдив, ул. „Княз Александър I“ №15.
Той ще представи 64 живописни платна с маслени бои, създадени в периода 2010 – юни 2026 г. Публиката ще види предимно абстрактни композиции. Сред основните тематичните цикли са „Лицата на Пловдив“, „Птици“, „Лица“.
Кирил Събчев е завърши ССХУ по изящно и монументално изкуство „Цанко Лавренов – Пловдив (днес Национална художествена гимназия) през 1984 г. За магистър архитект се дипломира през 1992 г. в Архитектурния факултет на ВИАС (днес УАСГ) – София.
Зали за временни експозици, ГХГ Пловдив
18:00 часа
10.07 – 29.07.2026
Free Concert: Philadelphia Boys Choir in Plovdiv
Заповядайте на един изключителен концерт с участието на световноизвестния Philadelphia Boys Choir & Chorale, който гостува в Пловдив в рамките на европейското си турне.
Под диригентството на Джефри Р. Смит, хорът е признат по целия свят със своето високо музикално майсторство, вдъхновяващи изпълнения и дългогодишна роля като културен посланик на Съединените щати. Вече повече от 55 години ансамбълът изнася концерти на шест континента, представяйки богатите традиции на американската хорова музика и изграждайки мостове между културите чрез силата на музиката.
Програмата включва подбрани произведения от духовната музика, американската хорова традиция, спиричуъли, фолклорни песни и любими произведения от световния хоров репертоар, изпълнени от едни от най-талантливите млади певци в САЩ.
Очакваме ви на една незабравима музикална вечер в уникалната атмосфера на Епископската базилика на Филипопол!
Епископската базилика на Филипопол
19:00 часа
Бяло парти
С удоволствие Ви каним на нашата предстояща среща – чудесна възможност да се срещнем, да обменим идеи и опит и да прекараме приятно време в приятелска атмосфера.
Заповядайте на вечер, изпълнена с приятни разговори, нови запознанства и дух на общност. Независимо дали сте дългогодишен член или наскоро сте се присъединили, ще се радваме да бъдете с нас и заедно да укрепим връзките в нашата общност.
Надяваме се да споделите този специален момент с нас и да направим срещата незабравима.
Очакваме Ви с нетърпение!
Jazz cafe Plovdiv
Дрес код: Бяло
19:00 часа
Kottarashky & Sando на живо в Пловдив
Kottarashky & Sando е най-новият проект на Kottarashky. В него известният музикант интерпретира някои от най-популярните си песни в танцувален и клубен микс, заедно с мултиинструменталиста Сандо Сандов (акордеон и тромпет), известен както от групата Kottarashky & The Rain Dogs, така и от легендарната Wickeda.
Дуото се формира за ексклузивно участие на фестивала Beglika преди три години, където предизвиква сензация, което подтиква двамата да продължат да свирят в този формат. За краткото си съществуване Kottarashky Sando имат няколко десетки участия в почти всяко кътче на страната, както и в Румъния, Македония, Албания и Германия.
Двамата в момента работят върху свой собствен ексклузивен материал, като все повече оформят характерния си стил – клубни ритми и модерен саунд, гарнирани с живи импровизации в най-добрите традиции на етно музиката.
Малките конюшни
20:00 часа
Лятно турне на Михаела Филева
Една от най-обичаните български поп изпълнителки избира Младежкия хълм за първа спирка от своето лятно турне и специална среща с публиката в Пловдив.
С впечатляваща поредица от хитове и силно сценично присъствие, Михаела Филева се утвърди като един от най-разпознаваемите гласове на съвременната българска музикална сцена. Песни като „Опасно близки“, „И аз съм тук“, „Латино сеньорита“, „Инкогнито“, „Приливи и отливи“ и „Буря в чаша вода“ неизменно се превръщат в част от концертите, които публиката пее заедно с нея.
На сцената до Михаела ще бъдат музикантите от нейната банда – Александър Обретенов (бас), Васил Вътев (ударни), Васил Крумов (китара) и Краси Тодоров (пиано), които заедно ще създадат една вечер, изпълнена с енергия, любими песни и летни емоции.
Младежки хълм – Plovdiv Stage Park
20:00 часа
Мелин Квинтет@Контрабас
Те нямат нужда от представяне, но жаркото лято на Пловдив има нужда от музиката им.
Бар Контрабас има сцена за тях и двор с небе за вас.
Заповядайте!
Иван Мелин – тромбон
Димитър Льолев – саксофон
Мирослав Турийски – пиано
Александър Леков – бас
Начо Господинов – ударни
Студени питиета, бира и вечеря, вино и много джаз ще има в Стария град.
Бар Контрабас
21:00 часа
Guitar Fusion: ANGEL DEMIREV (Jazz, Folklore & Classics )
Потопете се в една вечер, изпълнена с красиви мелодии, виртуозни изпълнения и неподправени емоции. Ангел Демирев ще ви отведе на музикално пътешествие с акустична китара, където джаз, фолклор, класически влияния и авторски композиции се преплитат в неповторимо звучене.
Очаква ви интимна атмосфера, изключителна музикалност и среща с артист, който превръща всяко изпълнение в истинско преживяване.
Заповядайте да споделим една незабравима вечер, в която музиката говори без думи.
Очакваме ви!
С участието на Петър Миланов – акустична китара
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
New Generation night + bachata workshop
Горещото лято е в разгара си, коктейлите са студени, а новата генерация кипи от енергия!
Време е за първото тематично 10x събитие в Пловдив – една незабравима вечер с парти и два специални урока!
В петък вечер ви очакваме в Bee Bop Café, където заедно с нашите невероятни гости Науир и Грета ще дадем старт на уикенда.
Ще започнем с бачата урок, а след това ще танцуваме до късно с най-добрия микс от бачата и салса.
Bee Bop Café
20:30 часа
11 юли
Лято в Стария град
11 юли, 10:00 ч., Къща на д-р Стоян Чомаков – Тур „Българското в творчеството на Златю Бояджиев“
11 юли, 11:30 ч., Стария град – Куиз за Стария град с награди
No Signal Festival: Plovdiv Drum & Bass warm up
Преди да се съберем сред гората през август, правим специална среща под открито небе с официалния No Signal Festival Warm Up – Plovdiv Edition.
Дръм и Басс Лавина и Miguel DNB ви каним на едно безплатно дневно Drum & Bass събитие в Plovdiv Stage Park, Младежки хълм.
LINE UP:
Elen
pAnega & DTK
Wavy & Vess C
Koleca
Inception
Shachi
Plovdiv Stage Park (Младежки хълм)
16:00 часа
Opera Open 2026: СЕМИРАМИДА – РОСИНИ – ПРЕМИЕРА
Постановка на Тиролския фестивал в Ерл
Диригент – Федерико Тибоне
Режисьор и художник – Густав Кун
Адаптация за Античен театър – Пловдив
Режисура – Марк Фаулър, Мария Радоева
Сценография – Петко Танчев, Елица Георгиева
Хормайстори – Атанаска Попова, Цветан Цветков
Концертмайстор – Балаш Шварц
Действащи лица и изпълнители
Семирамида – Мария Радоева
Арсаче – Алена Сотие
Асур – Божидар Божкилов
Идрено – Мануел Амати
Азема – Мария Анастасова
Митране – Борис Кучков
Орое – Евгений Арабаджиев
Сянка на цар Нино – Евгений Арабаджиев
Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив
Античен театър
21:00 часа
Анджели и Кристиан Петров дуо
Анджели и Кристиан Петров са нов и млад джаз тандем. Те изтъкват най-красивото в класическия джаз и го вплитат в звученето на модерния свят. Кристиан е мултиинструменталист, известен с участието си в многобройни проекти. Владее контрабас, бас китара и пиано, а също се занимава и със звукозапис. Ще се насладите на топлия и алтов глас на Анджели, а в специални моменти – и на звука на тромпета ѝ. Ще усетите слънцето в косите ви с горещата боса нова, а после ще затанцувате суинг, докато слушате познати джаз стандарти.
Очакваме ви!
Джаз клуб В Джаза
20:30 часа
ENPIC в Bally Club
На 11 юли, събота, зад пулта застава ENPIC с музикална селекция, която ще държи дансинга жив до късно.
Bally Club
21:00 часа
12 юли
стАРТирай лятото
Изгубения плаж
Представяне на втората книжка от любимата детска поредица за Лиска на Петя Евлогиева. Нов тираж.
„Изгубеният плаж“ на Петя Евлогиева е приключенска история с послание за опазването на морето и плажа от пластмасови отпадъци. Книжката разказва за приятелството и опазването на природата.
Постоянна експозиция на Златю Бояджиев
10:30 часа
ПоетиТе и ЖенаТа
ПоетиТе и ЖенаТа – майката, дъщерята, сестрата, приятелката, бабата, съпругата, музата… Пренасяме спектакъла на летните сцени на няколко български градове, за да разкажем през погледа на българските поети за нея – ЖЕНАТА.
Най-хубавите български стихотворения, посветени на Жената и най-хубавите стихотворения, писани от жени, представени от трупата на ПОЕТИТЕ. В съзвучие с музиката на маестро Антони Дончев и специално подготвена мултимедийна програма.
Участват:
Владо Пенев
Бойко Кръстанов
Весела Бабинова
Захари Бахаров
Иван Бърнев
Малин Кръстев
Луиза Григорова – Макариев
Теодора Духовникова
Юлиан Вергов
маестро Антони Дончев
Летен театър
21:00 часа
Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.