Какво да правим в Пловдив (10.07– 16.07)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

10 юли

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА АРХ. КИРИЛ СЪБЧЕВ В ГХГ – ПЛОВДИВ

Много архитекти тръгват към професионалната си реализация след дипломиране в художествена гимназия, но малцина се завръщат в света на изобразителното изкуство след десетилетия проектиране. Архитект Кирил Събчев е запазил жив импулса си да рисува, да се изразява чрез маслена живопис, който се оказва достатъчно устойчив и силен, за да се възроди отново след годините, отдадени на точните линии и математически изчислените форми.

На 10 юли от 18:00 часа арх. Кирил Събчев ще открие самостоятелната си изложа живопис „КИРО’26“ на първия етаж в Залите за временни експозиции към Градска художествена галерия – Пловдив, ул. „Княз Александър I“ №15.

Той ще представи 64 живописни платна с маслени бои, създадени в периода 2010 – юни 2026 г. Публиката ще види предимно абстрактни композиции. Сред основните тематичните цикли са „Лицата на Пловдив“, „Птици“, „Лица“.

Кирил Събчев е завърши ССХУ по изящно и монументално изкуство „Цанко Лавренов – Пловдив (днес Национална художествена гимназия) през 1984 г. За магистър архитект се дипломира през 1992 г. в Архитектурния факултет на ВИАС (днес УАСГ) – София.

Зали за временни експозици, ГХГ Пловдив

18:00 часа

10.07 – 29.07.2026

Free Concert: Philadelphia Boys Choir in Plovdiv

Заповядайте на един изключителен концерт с участието на световноизвестния Philadelphia Boys Choir & Chorale, който гостува в Пловдив в рамките на европейското си турне.

Под диригентството на Джефри Р. Смит, хорът е признат по целия свят със своето високо музикално майсторство, вдъхновяващи изпълнения и дългогодишна роля като културен посланик на Съединените щати. Вече повече от 55 години ансамбълът изнася концерти на шест континента, представяйки богатите традиции на американската хорова музика и изграждайки мостове между културите чрез силата на музиката.

Програмата включва подбрани произведения от духовната музика, американската хорова традиция, спиричуъли, фолклорни песни и любими произведения от световния хоров репертоар, изпълнени от едни от най-талантливите млади певци в САЩ.

Очакваме ви на една незабравима музикална вечер в уникалната атмосфера на Епископската базилика на Филипопол!

Епископската базилика на Филипопол

19:00 часа

Бяло парти

С удоволствие Ви каним на нашата предстояща среща – чудесна възможност да се срещнем, да обменим идеи и опит и да прекараме приятно време в приятелска атмосфера.

Заповядайте на вечер, изпълнена с приятни разговори, нови запознанства и дух на общност. Независимо дали сте дългогодишен член или наскоро сте се присъединили, ще се радваме да бъдете с нас и заедно да укрепим връзките в нашата общност.

Надяваме се да споделите този специален момент с нас и да направим срещата незабравима.

Очакваме Ви с нетърпение!

Jazz cafe Plovdiv

Дрес код: Бяло

19:00 часа

Kottarashky & Sando на живо в Пловдив

Kottarashky & Sando е най-новият проект на Kottarashky. В него известният музикант интерпретира някои от най-популярните си песни в танцувален и клубен микс, заедно с мултиинструменталиста Сандо Сандов (акордеон и тромпет), известен както от групата Kottarashky & The Rain Dogs, така и от легендарната Wickeda.

Дуото се формира за ексклузивно участие на фестивала Beglika преди три години, където предизвиква сензация, което подтиква двамата да продължат да свирят в този формат. За краткото си съществуване Kottarashky Sando имат няколко десетки участия в почти всяко кътче на страната, както и в Румъния, Македония, Албания и Германия.

Двамата в момента работят върху свой собствен ексклузивен материал, като все повече оформят характерния си стил – клубни ритми и модерен саунд, гарнирани с живи импровизации в най-добрите традиции на етно музиката.

Малките конюшни

20:00 часа

Лятно турне на Михаела Филева

Една от най-обичаните български поп изпълнителки избира Младежкия хълм за първа спирка от своето лятно турне и специална среща с публиката в Пловдив.

С впечатляваща поредица от хитове и силно сценично присъствие, Михаела Филева се утвърди като един от най-разпознаваемите гласове на съвременната българска музикална сцена. Песни като „Опасно близки“, „И аз съм тук“, „Латино сеньорита“, „Инкогнито“, „Приливи и отливи“ и „Буря в чаша вода“ неизменно се превръщат в част от концертите, които публиката пее заедно с нея.

На сцената до Михаела ще бъдат музикантите от нейната банда – Александър Обретенов (бас), Васил Вътев (ударни), Васил Крумов (китара) и Краси Тодоров (пиано), които заедно ще създадат една вечер, изпълнена с енергия, любими песни и летни емоции.

Младежки хълм – Plovdiv Stage Park

20:00 часа

Мелин Квинтет@Контрабас

Те нямат нужда от представяне, но жаркото лято на Пловдив има нужда от музиката им.

Бар Контрабас има сцена за тях и двор с небе за вас.

Заповядайте!

Иван Мелин – тромбон

Димитър Льолев – саксофон

Мирослав Турийски – пиано

Александър Леков – бас

Начо Господинов – ударни

Студени питиета, бира и вечеря, вино и много джаз ще има в Стария град.

Бар Контрабас

21:00 часа

Guitar Fusion: ANGEL DEMIREV (Jazz, Folklore & Classics )

Потопете се в една вечер, изпълнена с красиви мелодии, виртуозни изпълнения и неподправени емоции. Ангел Демирев ще ви отведе на музикално пътешествие с акустична китара, където джаз, фолклор, класически влияния и авторски композиции се преплитат в неповторимо звучене.

Очаква ви интимна атмосфера, изключителна музикалност и среща с артист, който превръща всяко изпълнение в истинско преживяване.

Заповядайте да споделим една незабравима вечер, в която музиката говори без думи.

Очакваме ви!

С участието на Петър Миланов – акустична китара

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

New Generation night + bachata workshop

Горещото лято е в разгара си, коктейлите са студени, а новата генерация кипи от енергия!

Време е за първото тематично 10x събитие в Пловдив – една незабравима вечер с парти и два специални урока!

В петък вечер ви очакваме в Bee Bop Café, където заедно с нашите невероятни гости Науир и Грета ще дадем старт на уикенда.

Ще започнем с бачата урок, а след това ще танцуваме до късно с най-добрия микс от бачата и салса.

Bee Bop Café

20:30 часа

11 юли

Лято в Стария град

11 юли, 10:00 ч., Къща на д-р Стоян Чомаков – Тур „Българското в творчеството на Златю Бояджиев“

11 юли, 11:30 ч., Стария град – Куиз за Стария град с награди

No Signal Festival: Plovdiv Drum & Bass warm up

Преди да се съберем сред гората през август, правим специална среща под открито небе с официалния No Signal Festival Warm Up – Plovdiv Edition.

Дръм и Басс Лавина и Miguel DNB ви каним на едно безплатно дневно Drum & Bass събитие в Plovdiv Stage Park, Младежки хълм.

LINE UP:

Elen

pAnega & DTK

Wavy & Vess C

Koleca

Inception

Shachi

Plovdiv Stage Park (Младежки хълм)

16:00 часа

Opera Open 2026: СЕМИРАМИДА – РОСИНИ – ПРЕМИЕРА

Постановка на Тиролския фестивал в Ерл

Диригент – Федерико Тибоне

Режисьор и художник – Густав Кун

Адаптация за Античен театър – Пловдив

Режисура – Марк Фаулър, Мария Радоева

Сценография – Петко Танчев, Елица Георгиева

Хормайстори – Атанаска Попова, Цветан Цветков

Концертмайстор – Балаш Шварц

Действащи лица и изпълнители

Семирамида – Мария Радоева

Арсаче – Алена Сотие

Асур – Божидар Божкилов

Идрено – Мануел Амати

Азема – Мария Анастасова

Митране – Борис Кучков

Орое – Евгений Арабаджиев

Сянка на цар Нино – Евгений Арабаджиев

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Античен театър

21:00 часа

Анджели и Кристиан Петров дуо

Анджели и Кристиан Петров са нов и млад джаз тандем. Те изтъкват най-красивото в класическия джаз и го вплитат в звученето на модерния свят. Кристиан е мултиинструменталист, известен с участието си в многобройни проекти. Владее контрабас, бас китара и пиано, а също се занимава и със звукозапис. Ще се насладите на топлия и алтов глас на Анджели, а в специални моменти – и на звука на тромпета ѝ. Ще усетите слънцето в косите ви с горещата боса нова, а после ще затанцувате суинг, докато слушате познати джаз стандарти.

Очакваме ви!

Джаз клуб В Джаза

20:30 часа

ENPIC в Bally Club

На 11 юли, събота, зад пулта застава ENPIC с музикална селекция, която ще държи дансинга жив до късно.

Bally Club

21:00 часа

12 юли

стАРТирай лятото

Изгубения плаж

Представяне на втората книжка от любимата детска поредица за Лиска на Петя Евлогиева. Нов тираж.

„Изгубеният плаж“ на Петя Евлогиева е приключенска история с послание за опазването на морето и плажа от пластмасови отпадъци. Книжката разказва за приятелството и опазването на природата.

Постоянна експозиция на Златю Бояджиев

10:30 часа

ПоетиТе и ЖенаТа

ПоетиТе и ЖенаТа – майката, дъщерята, сестрата, приятелката, бабата, съпругата, музата… Пренасяме спектакъла на летните сцени на няколко български градове, за да разкажем през погледа на българските поети за нея – ЖЕНАТА.

Най-хубавите български стихотворения, посветени на Жената и най-хубавите стихотворения, писани от жени, представени от трупата на ПОЕТИТЕ. В съзвучие с музиката на маестро Антони Дончев и специално подготвена мултимедийна програма.



Участват:

Владо Пенев

Бойко Кръстанов

Весела Бабинова

Захари Бахаров

Иван Бърнев

Малин Кръстев

Луиза Григорова – Макариев

Теодора Духовникова

Юлиан Вергов

маестро Антони Дончев

Летен театър

21:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.