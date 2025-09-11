Приключи четвъртият прием по мярка 4.1 на МИГ „Куклен–Асеновград“

През м. февруари 2025 г. Сдружение „МИГ Куклен- Асеновград“ обяви четвърти прием по процедура по подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.743 МИГ Куклен – Асеновград Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г.

Приемът с общ бюджет от 74 301,90 лева, приключи на 05.03.2025г. Беше подадено едно проектно предложение от ЗП Райчо Гунгалов – „Закупуване на земеделска техника“.

Проектът цели модернизацията и повишаването на ефективността на земеделското стопанство. Инвестицията включва закупуването на нова земеделска техника – косачка, сеялка с торовнасяне, сеялка и система за автоматично управление на трактор. Проектът е насочен към увеличаване на производителността, подобряване на качеството на продукцията и намаляване на екологичния отпечатък. Новата техника ще доведе до по-високи добиви, по-добро качество на продукцията и оптимизирани разходи. Тази инвестиция ще подкрепи икономическото развитие на района и ще подобри конкурентоспособността на земеделското стопанство.

С изпълнението на проекта се цели повишаване на производителността и ефективността, подобряване на качеството на продукцията, устойчиво земеделие и опазване на околната среда, Икономическо развитие на региона: и Разширяване на пазара и конкурентоспособността:

Със Заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ от 02.07.2025г. проектното предложение е одобрено за финансиране с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 57 065,00 лева.

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между ЗП Райчо Гунгалов, Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ „Куклен-Асеновград“ беше подписан на 04.08.2025г.

Срокът за изпълнение на проекта е 15.09.2025г.