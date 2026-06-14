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Гюров и Кандев се включиха в пловдивския маратон Тепе Джамборе

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:00ч, неделя, 14 юни, 2026
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Бившият служебен премиер Андрей Гюров и екс-главният секретар на МВР Георги Кандев се включиха в пловдивския маратон Тепе Джамборе. Спортното събитие, което съчетава освен бягане и култура, опознаване на града и изкуство, се проведе вчера из централната част на града с много настроение.

Гюров и Кандев спираха и се поздравяваха с много хора по маршрута. Георги Кандев обръщаше специално внимание на колегите си от МВР, които отговаряха за сигурността по пътя на маратона. Двамата завършиха без проблем отсечката въпреки големия обществен интерес към тях, а самото събитие премина успешно и за останалите участници.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:00ч, неделя, 14 юни, 2026
1 1 711 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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