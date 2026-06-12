Защо брънчът се превърна в любим ритуал на пловдивчани?

Някога закуската беше просто нещо набързо преди работа. Днес за все повече хора тя е повод да забавят темпото, да се срещнат с приятели и да отделят време за себе си. Именно затова брънчът се превърна в една от най-обичаните градски традиции, а Dealicious Coffee&Food е сред местата, които стоят зад тази промяна в Пловдив.

Още с влизането човек разбира, че тук не става дума само за храна. Атмосферата е топла, непринудена и някак естествено предразполага да останеш за още едно кафе или още няколко минути разговор.

Менюто непрекъснато се обновява и често изненадва с нови идеи, вдъхновени от различни кътчета на света. Международните вкусове обаче не идват за сметка на местния характер. Напротив – много от предложенията намират свой собствен прочит, пречупен през пловдивската душевност и любов към добрата храна.

Сред любимците на редовните посетители са цветните брънч чинии, авокадо тостовете, домашните бейгъли, сандвичите и дори мекичките, които доказват, че традицията и модерната кухня могат да съществуват съвсем спокойно в една и съща чиния.

Към всичко това се добавя specialty кафе от внимателно подбрани сортове, изпечени на място. Резултатът е комбинация, която превръща едно обикновено излизане в малък ритуал.

А в Пловдив си имаме дума за това усещане. Казваме му „густо“ – онова приятно състояние, когато на човек му е широко на душата, компанията е добра, кафето е точно както трябва, а времето сякаш тече малко по-бавно.

Точно такова е чувството в Dealicious Coffee&Food. И вероятно затова толкова хора се връщат отново.

Текстът е част от печатното издание Къде да ядем в Пловдив 2026? – колаборация на двуезичния дигитален пътеводител Lost in Plovdiv и Под тепето. Онлайн може да го разгледате тук: