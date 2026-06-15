Пловдив отваря прием за финансиране на книги и преводи на местни автори

Предложения се приемат от 15 юни до 15 юли (до 24.00 часа) чрез електронната платформа „Програма Култура“ на община Пловдив

Община Пловдив приема от 15 юни до 15 юли 2026г. проектни предложения по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ по Наредбата за реда и условията за финансиране на проекти по програма „Култура“, част от календара на културните събития на община Пловдив.

По този компонент се финансират веднъж годишно: подготовката до етап „електронна книга в PDF“ или превод на чужд език и подготовка до етап „електронна книга в PDF“ на творби в областите: художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (вече издавани творби, важни за Пловдив).

Размер на финансиране

– Подготовка на стихосбирка на български език до етап „електронна книга в PDF“ – до 766,94 евро

– Подготовка на белетристична творба на български език до етап „електронна книга в PDF“ – до 2 556,46 евро

– Превод на чужд език и подготовка до етап „електронна книга в PDF“ на стихосбирка – до 2 556,46 евро

– Превод на чужд език и подготовка до етап „електронна книга в PDF“ на белетристична творба – до 5 112,92 евро

Кой има право да кандидатства

– За подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на български език могат да кандидатстват издателства, които представят пловдивски писатели или важни за града издания.

– За превод на творби на пловдивски писатели и важни за града издания на чужд език и оформлението им до етап „електронна книга в PDF“ могат да кандидатстват: български и чуждестранни юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел или аналогичен регистър в държавата, в която са установени, юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган, български и чуждестранни пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

Срок и начин на кандидатстване:

– Документи за финансиране се приемат веднъж годишно – от 15 юни до 24.00 часа на 15 юли на всяка календарна година чрез електронната платформа „Програма Култура“.

– Всички документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

– Представени документи – копие, трябва да са заверени от кандидатстващото лице с текст „Вярно с оригинала“ и да са подписани с КЕП.

Не се подкрепят:

– Творби на автори, чийто постоянен и настоящ адрес е извън територията на Община Пловдив.

– Предложения за финансиране, които вече са получили такова с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019“.

За пълните и подробни условия изтеглете

https://culture.plovdiv.bg/data/fms/general/naredba.pdf

Документи и приложения за кандидатстване по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ можете да изтеглите оттук:

https://culture.plovdiv.bg

Важно за кандидатстване през платформата

Всички подадени документи през платформата следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице. Бюджетът се прикачва във формат Exel, като файлът се подписва на Лист 2.