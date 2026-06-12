Антон Баев и списание „Страница“ с награди „Христо Г. Данов“

Пловдивският автор Антон Баев взе наградата за българска художествена литература „Христо Г. Данов“, които бяха раздадени днес в едноименната къща в Стария град. Той получи отличието за книгата си „Колкото да влезе Бог“ на издателство „Коала прес“.

Друга пловдивска награда бе получена в категория „Представяне на българска книга“ – списание „Страница“ с редакционна колегия Борис Минков, Галина Лардева, Гергина Кръстева, Димитър Келбечев, Клео Протохристова, Людмил Станев, Младен Влашки с издател Сдружение „Литературна къща” – Пловдив.

В категория „Библиотечно дело“ бе отличен Медицинският университет – Пловдив и неговият Библиотечно-информационен център. Награда за издание за деца пък получи Мария Донева за книгата си „Моите кукли“, издадено от пловдивското издателство Жанет-45. Книга на същото издателство бе отличена в категорията „Хуманитаристика“ – трудът на Явор Гърдев „Власт, суверенитет и режисура“.

Награда за издателство получи „Български писател“. В категорията „Преводач на художествена литература“ бе отличена Жанина Драгостинова превода на „Изповедите на авантюриста Феликс Крул“ от Томас Ман, от издателство „Колибри“. В категорията „Художник на книга“ призът бе за Милена Вълнарова за „Хендерсън- кралят на дъжда“ автор Сол Белоу от издателство „Лист“.