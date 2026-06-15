В Пазарджик се радват на електробуси, в Пловдив още ги чакаме

Пазарджик прави важна крачка към модернизирането на обществения транспорт. От днес в експлоатация влизат нови електрически автобуси, които ще поемат обслужването на близо 90 процента от градските линии.

Новите превозни средства са закупени по проект за устойчива градска мобилност, реализиран с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Те ще се движат по най-натоварените маршрути в града и са част от усилията на местната власт за намаляване на вредните емисии и подобряване на качеството на транспортната услуга.

Електробусите са нископодови и разполагат с капацитет за 77 пътници, което ги прави по-достъпни за хора с намалена подвижност, родители с детски колички и възрастни граждани.

За обезпечаване на работата на новия автопарк са изградени шест станции за бавно зареждане и една станция за бързо зареждане. Подготовката за въвеждането им е включвала и специализирано обучение на шофьорите, техниците и сервизните специалисти, проведено в Чехия от производителя на електробусите.

От общината очакват новите превозни средства да допринесат за по-чиста градска среда, по-ниски нива на шум и по-комфортно пътуване за жителите на Пазарджик.

Официалното представяне на електробусите е насрочено за 10:30 часа, а в първия ден от експлоатацията гражданите и гостите на града ще могат да пътуват с тях безплатно.

Петко Ангелов пуска нови електробуси в градския транспорт

Новината от Пазарджик идва на фона на очакваното обновяване на градския транспорт в Пловдив. Само преди дни превозвачът Петко Ангелов обяви, че до няколко седмици по пловдивските линии ще тръгнат осем нови електрически автобуса, които се очаква да пристигнат от Китай. Паралелно с това Общината подготвя процедура за закупуването на още 20 електробуса за бъдещото общинско дружество „Екобус“.

Снимка: Тестван електробус в Пловдив