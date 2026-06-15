Йордан Иванов: Нужно е ново поколение лидерство

Кандидатът за председател на „Демократи за силна България“ Йордан Иванов представи официално своята програма за развитието на партията под наслов „Етап 4“ и публикува визията си за следващите четири години на специално създадения сайт etap4.com.

Според Иванов ДСБ трябва да съхрани своята идентичност като водеща реформаторска дясна партия, но и да направи следващата крачка в развитието си, отговаряйки на новите политически и обществени предизвикателства. Основната идея на „Етап 4“ е, че България и демократичната общност навлизат в нов политически цикъл, който изисква ново поколение лидерство, по-силни местни организации и по-широко участие на членовете във вземането на решения.

Програмата е изградена около няколко основни приоритета – връщане на местните организации в центъра на партийния живот, подготовка за местните избори през 2027 г., изграждане на ново поколение лидери, по-активно участие на членовете във вземането на решения и утвърждаване на ДСБ като силен политически фактор в рамките на „Демократична България“.

Сред основните ангажименти са създаването на Национален съвет на общностите на ДСБ, който да обединява местни и национални лидери, експерти и представители на различни професионални общности, национална програма за редовни срещи на ръководството с всички областни организации в страната, както и фонд за подкрепа на местни инициативи, обучения и политически кампании.

Сериозен акцент е поставен върху подготовката за местните избори чрез проекта „265“, който предвижда изработването на организационен и политически профил за всяка община в България, както и системни обучения за бъдещи кметове и общински съветници.

В програмата е заложено и създаването на „Програма 30 нови лидера“, чиято цел е до 2030 г. да подготви ново поколение кадри за местната и националната политика. Предвидени са още мерки за по-голямо участие на младите хора в политическия живот на партията и развитие на нови комуникационни формати, насочени към следващото поколение избиратели.

„Етап 4 е следващата глава в развитието на ДСБ – с уважение към постигнатото, със самочувствие за собствените ни сили и с ясна представа за мястото на партията в България през следващото десетилетие“, посочва Йордан Иванов в програмната си визия.

Иванов заявява още, че ако бъде избран за председател на Националното събрание на партията на 11 юли, програмата ще бъде внесена за одобрение от Националното ръководство, за всяка задача ще бъдат определени конкретни отговорници, а изпълнението на ангажиментите ще се отчита регулярно пред органите на партията.