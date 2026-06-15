Програмата на „Пловдив чете“ за 15 юни 2026 г.

Иван Станков представя новата си книга „Животът е наблизо“ в Постоянна експозиция „Енчо Пиронков“

Фестивалът „Пловдив чете“ продължава на 15 юни с литературна среща с писателя, литературовед и преводач проф. Иван Станков, който ще представи най-новата си книга „Животът е наблизо“.

Събитието ще започне в 18:00 часа в Постоянна експозиция „Енчо Пиронков“ и се организира съвместно с издателство „Хермес“. В ролята на водещи ще бъдат Гергина Кръстева и Димитър Кръстев.

Новата книга на Иван Станков поставя философски въпроси за свободната воля, предопределението и границата между реалността и художествената измислица. Действието се развива през XVI век, а основен герой е Никола Нови Софийски – светец и мъченик, чиято житийна история се превръща в отправна точка за разказ, който надхвърля рамките на историческия роман.

„Идеята на „Животът е наблизо“ е стара – че нашият живот е нечий сън. Че живеем между страниците на някаква книга и някой ни измисля“, споделя авторът, определяйки произведението като размисъл за това доколко човек е свободен да променя съдбата си.

Проф. Иван Станков е сред утвърдените имена в българската литература и литературознание. Автор е на множество изследвания върху творчеството на Асен Разцветников, Йордан Йовков, Димитър Талев и Борис Христов, както и на белетристичните книги „Спомени за вода“, „Улици и кораби“, „Имена под снега“, „Вечерна сватба“, „Късна смърт“ и „На два гласа“. Той е носител на Националната литературна награда „Елиас Канети“, както и на отличията „Хеликон“, „Стоян Михайловски“ и наградата на Портал „Култура“.

Събитието е с вход свободен и е част от програмата на литературния фестивал „Пловдив чете“, включен в Календара на културните събития на Пловдив за 2026 година с подкрепата на Община Пловдив.