Собствениците на Пълмед застрояват собствения си паркинг
Община Пловдив е издала скица с виза за проектиране за ново мащабно строителство към частната болница „Пълмед“. С нея собствениците на холдинга „Булфарма“ могат да изготвят проект за плътно застрояване на прилежащия паркинг към лечебното заведение, който граничи с РЗИ на север и улица „Перущица“ на изток.
Там в момента УМБАЛ „Пълмед“ осигурява възможност на десетки свои пациенти да спират автомобилите си. Там се намира и ресторантът, който обслужва болницата и посетителите й. Явно скоро обаче паркирането и храненето на това място няма да е възможно, тъй като петното до бариерата вече е с параметри за застрояване Кинт 3, с плътност от 50 процента. Там в най-скоро бъдеще се очаква да се появи още една сграда за медицинска диагностика и лабораторни изследвания с около 6 хиляди квадратни метра РЗП, като в скица/визата не е посочен показател на озеленяването. Тъй като строителството няма да е жилищно, а за обществени нужди, инвеститорът няма да има задължения за отстояния и може да строи плътно по регулационните линии както към булеварда, така и към сградата на РЗИ.
В мига, в който в този имот започне строителство, пациентите на „Пълмед“ ще разполагат с възможност за спиране само в паркинга, който бе изграден върху общински терен на границата с „Пещерско шосе“ и който попада в трасето на едно евентуално бъдещо разширяване на „Пещерско шосе“. 7-те декара терен „Булфарма“ получи под наем за срок от 10 години от общината в мандата на Здравко Димитров. Имотът бе предоставен на компанията именно заради проблема с паркирането в района около нея и в плътно застроения квартал, но сега излиза, че собствениците са решили да застроят собствения си паркинг.
Дружеството паралелно движи и мащабната си инвестиция в бившия държавен терен северно от „Пълмед“. Колко паркоместа ще бъдат осигурени там, на този етап не е ясно.
11 коментари
Още със заглавието г-н ИвоД ми ги
РАЗКЪРТИ МИВКИТЕ, ма!
(като те в случая и двете думи са МЕНТЕ, ЛЪЖЛИВИ)
Най-голямата верига болници в страната, бизнес с лекарства, транспорт, строителство, обвързаност с Делян Пеевски. Също така и дарител.
Временно използване на площта за паркинг. После застрояване. Чакайте разширяване на пещерско…..
Яко мошеници, корупция на всички нива
Всичко да е презастроено,та алчните богати мутри още да богатеят,на он свят да си ги носят,от алчност не мож си ги изхарачат вече!
Естествено, с новото строителство и така недостигащите задължителни паркоместа ще станат още по-малко.
г-н Дернев постави рекорда по ЗАГАДЪЧЕН джурнализам:
„…7-те декара терен „Булфарма“ получи под наем за срок от 10 години от общината в мандата на Здравко Димитров. Имотът бе предоставен на компанията именно заради проблема с паркирането в района около нея и в плътно застроения квартал, но сега излиза, че собствениците са решили…“
ЯСНО, нали? Е те така се гелпи Градът / БГто / ЕС / и „отбранителното“ НАТО.
К’ВИ СОБСТВЕНИЦИ, К’ВИ ПЕТ ЛЕВА, МАЙНА?
Нахални,алчни и некадърни доктори,бял ден да не видят!!!
щом на общински терен си строят чифлици за разлика от тебе бе, БУДАЛА!
Освен мрън-мрън за друго да си „кадърен“…?
Ами тези, които са дали и продали терена уж за паркинг пък сега вече разрешават друго сигурно не са хич алчни!
Много олигарси смучат от Пловдив. Бързат да не остане нещо неприсвоено. След ГЕРБ потоп. Кмета сигурно се надява заради „обслужването“ на тази болница, да получи потупване по рамото и орден от най-високото ниво на скритата власт.
Общината издала, но преди това е доволно прибрала…