Собствениците на Пълмед застрояват собствения си паркинг

Община Пловдив е издала скица с виза за проектиране за ново мащабно строителство към частната болница „Пълмед“. С нея собствениците на холдинга „Булфарма“ могат да изготвят проект за плътно застрояване на прилежащия паркинг към лечебното заведение, който граничи с РЗИ на север и улица „Перущица“ на изток.

Там в момента УМБАЛ „Пълмед“ осигурява възможност на десетки свои пациенти да спират автомобилите си. Там се намира и ресторантът, който обслужва болницата и посетителите й. Явно скоро обаче паркирането и храненето на това място няма да е възможно, тъй като петното до бариерата вече е с параметри за застрояване Кинт 3, с плътност от 50 процента. Там в най-скоро бъдеще се очаква да се появи още една сграда за медицинска диагностика и лабораторни изследвания с около 6 хиляди квадратни метра РЗП, като в скица/визата не е посочен показател на озеленяването. Тъй като строителството няма да е жилищно, а за обществени нужди, инвеститорът няма да има задължения за отстояния и може да строи плътно по регулационните линии както към булеварда, така и към сградата на РЗИ.

В мига, в който в този имот започне строителство, пациентите на „Пълмед“ ще разполагат с възможност за спиране само в паркинга, който бе изграден върху общински терен на границата с „Пещерско шосе“ и който попада в трасето на едно евентуално бъдещо разширяване на „Пещерско шосе“. 7-те декара терен „Булфарма“ получи под наем за срок от 10 години от общината в мандата на Здравко Димитров. Имотът бе предоставен на компанията именно заради проблема с паркирането в района около нея и в плътно застроения квартал, но сега излиза, че собствениците са решили да застроят собствения си паркинг.

Дружеството паралелно движи и мащабната си инвестиция в бившия държавен терен северно от „Пълмед“. Колко паркоместа ще бъдат осигурени там, на този етап не е ясно.