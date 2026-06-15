ПП-ДБ: Колко струват на Пловдив подпалените контейнери и потрошените спирки?

Колко общински средства се изразходват всяка година за възстановяване на унищожени спирки, контейнери и други елементи на градската среда и доколко ефективни са мерките срещу вандализма? Отговор на тези въпроси търси общинският съветник от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Йоно Чепилски чрез официално питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров.

Повод за инициативата са многобройни сигнали от граждани, получени по време на приемните на общинските съветници от ПП-ДБ. Според тях в различни райони на града контейнерите за отпадъци често стават обект на вандалски прояви, включително палежи и умишлено унищожаване, а щетите впоследствие се покриват от общинския бюджет.

„Всеки унищожен контейнер, всяка потрошена спирка и всяка повредена част от градската инфраструктура струват пари на пловдивчани. Това не са абстрактни разходи на администрацията, а средства от местните данъци и такси, които вместо да се инвестират в подобряване на градската среда, отиват за възстановяване на щети“, посочва Йоно Чепилски.

С внесеното питане той настоява Общината да предостави подробна информация за броя на автобусните спирки, които са били подменяни или ремонтирани вследствие на вандалски прояви през периода 2023–2025 година, както и за средствата, изразходвани за тези дейности по години и райони. Искането обхваща също броя на унищожените или повредени контейнери за смесен битов отпадък, за разделно събиране и за биоотпадъци, както и стойността на тяхната подмяна.

Особен акцент е поставен върху въпроса дали Общината разполага с данни за причините за настъпилите щети и дали са установени извършители на противообществените прояви.

„Проблемът не е само финансов. Когато едно общество свикне да приема унищожаването на общинско имущество като нещо нормално, цената се плаща не само от бюджета, а и от качеството на живот в града. Затова е важно да има прозрачност както за размера на щетите, така и за предприетите действия срещу извършителите“, коментира още Чепилски.

В питането си общинският съветник поставя и въпроса за превенцията – какви мерки прилага администрацията за ограничаване на подобни прояви, каква е процедурата за подмяна на увредените съоръжения и колко време отнема възстановяването им. От групата на ПП-ДБ в Общинския съвет заявяват, че темата за опазването на градската среда не трябва да се разглежда единствено като въпрос на поддръжка, а и като въпрос на ефективно управление на публичния ресурс.

„За да има реална обществена нетърпимост към вандализма, гражданите трябва да знаят каква е неговата цена. Само така може да се води смислен разговор за отговорността, контрола и мерките за опазване на общинското имущество“, подчертава Йоно Чепилски.

От ПП-ДБ очакват администрацията да предостави пълна информация за размера на щетите, разходите за тяхното възстановяване и ефективността на мерките за предотвратяване на подобни прояви в бъдеще.