Военни оркестри на САЩ и България с концерт на Античния

Античен театър ще стане домакин на празничния концерт под надслов „250 години САЩ“, който ще събере на едно място военни музиканти България и Щатите за вечер, изпълнена с джаз, класически рок, блус и поп. Събитието е на 2 юли от 19 часа и е с вход свободен. Организира се от посолството на САЩ в София.

Основен акцент в програмата е гостуването на емблематичната група „The Diplomats“ – част от Оркестъра на Военноморските сили на САЩ в Европа (U.S. Naval Forces Europe Band). Известни със своята невероятна енергия и високо професионално майсторство, те ще представят богата палитра от американска музикална класика.

Към тях на сцената ще се присъединят и специалните гости от Tennessee National Guard, 129th Army Band (Оркестърът на Националната гвардия на Тенеси).

Българската страна ще бъде представена на най-високо ниво от Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили (ВВС) на Република България, който ще внесе уникалното звучене на родната военна маршова и съвременна музикална традиция.

Концертът е посветен на предстоящата историческа годишнина – 250 години от обявяването на независимостта на САЩ (Freedom 250). Проявата е символ на дългогодишното партньорство, приятелство и културен обмен между България и Съединените щати, обединени от споделените ценности за свобода и демокрация.

Важна информация за публиката:

Дата: 2 юли (четвъртък)

2 юли (четвъртък) Час: 19:00 ч.

19:00 ч. Място: Античен театър, Пловдив

Античен театър, Пловдив Вход: Свободен

Забележка при лошо време: В случай на дъжд, събитието ще се проведе в Драматичен театър – Пловдив. Организаторите обръщат внимание, че местата в закрития салон са ограничени.