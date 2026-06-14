Програмата на „Пловдив чете“ за 14 юни 2026 г.

Литературно кабаре, среща със Здравка Евтимова и специално събитие, посветено на списание „Страница“, са акцентите в неделната програма на фестивала.

Неделният ден на фестивала „Пловдив чете“ ще предложи поредица от литературни срещи и разговори с едни от най-утвърдените имена в съвременната българска литература. Всички събития ще се проведат в Културния център на Радио Пловдив.

Програмата започва в 17:00 часа с литературно кабаре, в което участие ще вземат Здравка Евтимова, Пенка Ангелова, Теодора Димова и Борис Минков. В центъра на разговора ще бъдат книгите „Сидхарта“ от Херман Хесе, „Песента на стрелеца“ от Ирене Вайехо, „Ще се върна за теб“ от Кристин Димитрова и „Потулена София“ от Тони Николов.

От 18:15 часа издателство „Жанет 45“ организира среща със Здравка Евтимова, която ще представи новия си сборник „Каварненски разкази“. Модератор на разговора ще бъде Владислав Севов, а публиката ще има възможност да се срещне лично с авторката и да научи повече за най-новата ѝ книга.

Финалът на деня е насрочен за 19:30 часа със събитието „СТРАНИЦА: От №100 до „Кабаре“, посветено на развитието на едно от най-значимите български литературни списания. В срещата ще участва редакционната колегия на списание „Страница“, която ще разкаже за историята, промените и ролята на изданието в съвременния литературен живот.

И на 14 юни фестивалът „Пловдив чете“ продължава да събира автори и читатели в поредица от събития, които превръщат Пловдив в сцена на литературата и културния диалог.