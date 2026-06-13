Мястото в Пловдив, където всеки ден е малко парче от Италия

Понякога не е нужно да хванете самолет за Италия, за да усетите магията на Dolce Vita. Достатъчно е да си подарите един следобед, хубаво кафе и нещо сладко, което да ви накара да забравите за часовника.

Точно такова усещане създава Dolce Fellini – място, вдъхновено от света на Федерико Фелини, където животът тече малко по-бавно, а удоволствията са част от ежедневието.

Още с прекрачването на прага човек попада в атмосфера, която напомня на стар италиански филм. Аромат на прясно кафе, витрини, изпълнени с десерти, и усещане, че тук няма нужда да бързаш за никъде.

Голямата звезда е занаятчийският сладолед, приготвен по автентични италиански рецепти. Но това е само началото. Над сто различни десерта очакват любителите на сладките изкушения – от ефирни мусове и богати шоколадови торти до браунита, кейкове и сезонни предложения, които превръщат всяко посещение в ново откритие.

Ароматните гофрети се приготвят на място, кроасаните впечатляват с богатия си маслен вкус, а току-що изпечените хлебчета често успяват да изкушат дори хората, дошли само за кафе.

Разбира се, нито една италианска история не би била завършена без перфектно еспресо. Затова баристите в Dolce Fellini обръщат същото внимание на всяка чаша кафе, както сладкарите на всеки десерт. Резултатът е комбинация, която превръща обикновената почивка в истинско преживяване.

Може би именно това е тайната на Dolce Vita – не в големите събития, а в малките моменти. В ароматното кафе, в лъжицата сладолед, в парчето торта и в онези няколко минути, в които светът сякаш забавя своя ход.

А в Пловдив има едно място, което е превърнало тази философия в ежедневие.

Текстът е част от печатното издание Къде да ядем в Пловдив 2026? – колаборация на двуезичния дигитален пътеводител Lost in Plovdiv и Под тепето. Онлайн може да го разгледате тук: