Временна организация на движението за спортно-културния маратон „Тепе Джамборе“

Във връзка с провеждането на спортно-културния маратон „Тепе Джамборе“, включен в официалния културен календар на Община Пловдив, на 13 юни 2026 г. (събота) ще бъде въведена временна организация на движението в централната градска част.

За времето от 19:00 ч. до 22:00 ч. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по следните улици:

ул. „Петьофи“;

ул. „Лейди Странгфорд“;

ул. „Георги Бенковски“;

ул. „Д-р Киро Добрев“.

С цел безопасното преминаване на участниците в маратона ще бъде осигурен контрол и регулиране на движението при пресичането на:

бул. „Руски“ при кръстовището с ул. „Петьофи“;

ул. „Преслав“ при кръстовището с ул. „Петьофи“;

ул. „Гладстон“ при кръстовището с бул. „Руски“;

ул. „Гладстон“ при кръстовището с ул. „Захари Стоянов“ (пред ОУ „Екзарх Антим I“);

бул. „Васил Априлов“ при кръстовището с ул. „Любен Каравелов“;

бул. „Васил Априлов“ при пешеходната пътека пред Медицински университет.

Организацията и контролът на движението на моторните превозни средства, както и охраната на мероприятието, ще бъдат осъществявани от ОД на МВР – Пловдив.

Община Пловдив призовава гражданите и гостите на града да планират предварително своите маршрути и да спазват указанията на служителите, ангажирани с обезпечаването на събитието.