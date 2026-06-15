Предприятието уверява, че не става дума за изхвърлена дървесина, а за стволове, паднали при санитарната сеч, чието изваждане ще започне през седмицата със специализирана техника



След публикацията на „Под тепето“ и постъпилия читателски сигнал за дървета, останали в коритото на река Марица по време подновената санитарната сеч на тополи по бул. „Марица – север“, от ОП „Градини и паркове“ излязоха с официално разяснение.

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От общинското предприятие уточняват, че не става въпрос за изхвърлени в реката дървета, а за стволове и клони, които са паднали в коритото в процеса на рязането. По думите им това е част от технологичния процес при премахването на високите дървета, разположени непосредствено до брега.

От ОП „Градини и паркове“ допълват, че още през настоящата седмица ще започне премахването на дървесината от коритото на Марица, като за целта ще бъде използвана специализирана техника.

Предприятието обаче не разполага със собствена такава и очаква пристигането на необходимата механизация, с която безопасно да бъдат извадени падналите стволове и клони.

По-рано читатели на „Под тепето“ сигнализираха със снимки, че в реката има натрупана дървесина, като изразиха опасения, че ако тя остане там, може да доведе до затлачване на коритото и да създаде предпоставки за проблеми при високи води или обилни валежи.

С разяснението си от ОП „Градини и паркове“ уверяват, че дърветата няма да останат в реката, а предстои да бъдат извадени след осигуряването на необходимата техника.