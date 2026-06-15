САЩ и Иран постигнаха мирно споразумение

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че с Иран е постигнато мирно споразумение, съобщава OFFNews. Заместник-външният министър на Иран Казем Гарибабади потвърди по иранската държавна телевизия, че от тази нощ влиза в сила незабавно и трайно прекратяване на войната и военните операции по различните фронтове.

Пакистанския премиер Шехбаз Шариф съобщи, че то ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни в Швейцария, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

„Споразумението с Ислямска република Иран е завършено“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Ормузкият проток ще бъде отворен „без такси“ и морската блокада от страна на Съединените щати ще бъде вдигната, допълни той. По-късно стана ясно, че протокът ще бъде отворен след официалното подписване споразумението.

Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия заявиха след обявеното мирно споразумение между САЩ и Иран, че са ангажирани с подкрепата за отварянето на Ормузкия проток, включително чрез съвместна мисия за осигуряване на свободното корабоплаване.

Съобщението за сделка предизвика понижаване на цените на петрола в ранната търговия в Азия.

Ормузкия проток – един от ключовите маршрути за световната търговия с петрол – беше фактически затворен скоро след началото на въздушните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари. Преди началото на конфликта сортът Брент се търгуваше за около 70 долара за барел, но по време на бойните действия достигна на моменти до около 120 долара. При новината за споразумението цената му се понижи с с 3,8 на сто до 84,02 долара за барел, а на американския лек суров петрол – над 4 процента до 81,40 долара.