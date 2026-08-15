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Курбан за здраве раздават в двора на храм „Св. Пророк Илия“
Курбан за здраве и благополучие ще бъде раздаден на 16 август в двора на храм „Св. Пророк Илия“ в Пловдив.
Инициативата започва от 10:00 часа, след края на неделната света литургия. Курбанът е осигурен от кметството на район „Източен“.
Преди раздаването храната ще бъде осветена от отец Ангел, след което ще бъде раздадена на миряните в двора на храма.
Организаторите канят жителите на района да се присъединят към инициативата и заедно да споделят курбана за здраве и благополучие.