Курбан за здраве раздават в двора на храм „Св. Пророк Илия“

Курбан за здраве и благополучие ще бъде раздаден на 16 август в двора на храм „Св. Пророк Илия“ в Пловдив.

Инициативата започва от 10:00 часа, след края на неделната света литургия. Курбанът е осигурен от кметството на район „Източен“.

Преди раздаването храната ще бъде осветена от отец Ангел, след което ще бъде раздадена на миряните в двора на храма.

Организаторите канят жителите на района да се присъединят към инициативата и заедно да споделят курбана за здраве и благополучие.