Пътят от Крумово към Асеновградско шосе беше временно затворен в двете платна заради паднало дърво. С помощта на работници от кметството и пожарната движението беше възстановено в рамките на около час, съобщават от община Родопи.

Жители на Дедево допълват, че в селото няма ток от около два часа.

„Нищо, поне сняг няма, че тогава ще сме без електричество 4–5 дни“, коментират те.

В Куклен също има проблеми с електрозахранването – частично прекъсване и работа на една фаза.

Снимката е илюстративна/ пътя за Дедево/ архив Под тепето