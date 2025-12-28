Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Паднало дърво временно блокира пътя Крумово – Асеновградско шосе

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:29ч, неделя, 28 декември, 2025
Пътят от Крумово към Асеновградско шосе беше временно затворен в двете платна заради паднало дърво. С помощта на работници от кметството и пожарната движението беше възстановено в рамките на около час, съобщават от община Родопи.

Жители на Дедево допълват, че в селото няма ток от около два часа.

Нищо, поне сняг няма, че тогава ще сме без електричество 4–5 дни“, коментират те.

В Куклен също има проблеми с електрозахранването – частично прекъсване и работа на една фаза.

Снимката е илюстративна/ пътя за Дедево/ архив Под тепето

