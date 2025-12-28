БългарияНовиниПод небето
Паднало дърво временно блокира пътя Крумово – Асеновградско шосе
Пътят от Крумово към Асеновградско шосе беше временно затворен в двете платна заради паднало дърво. С помощта на работници от кметството и пожарната движението беше възстановено в рамките на около час, съобщават от община Родопи.
Жители на Дедево допълват, че в селото няма ток от около два часа.
„Нищо, поне сняг няма, че тогава ще сме без електричество 4–5 дни“, коментират те.
В Куклен също има проблеми с електрозахранването – частично прекъсване и работа на една фаза.
Снимката е илюстративна/ пътя за Дедево/ архив Под тепето